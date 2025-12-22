search
Luni, 22 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Rapperul american Lil Pump, vizat de un dosar penal în România: acuzații grave după concertul la Neversea

0
0
Publicat:

Lil Pump, rapper american cu o avere estimată la 12 milioane de dolari, este vizat de un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, după un incident petrecut la festivalul Neversea. O tânără din România susține că a ajuns la spital după ce artistul a sărit de pe scenă în timpul concertului.

Lil Pump este acuzat că a rănit o tânără la Neversea FOTO: Arhivă
Lil Pump este acuzat că a rănit o tânără la Neversea FOTO: Arhivă

România pare să le poarte ghinion unor vedete americane. La scurt timp după condamnarea la nouă luni de închisoare a lui Wiz Khalifa, un alt nume cunoscut din industria muzicală a ajuns în atenția autorităților române. Rapperul Lil Pump este acuzat că a rănit grav o tânără în timpul unui concert susținut la Neversea.

Lil Pump, în vârstă de 25 de ani, pe numele său real Gazzy Garcia, este vizat de o plângere penală depusă de Teodora C.S., o tânără care a participat la concertul susținut de artist la Neversea 2023, relatează Fanatik. După incident, aceasta a formulat două plângeri penale: una pentru vătămare corporală din culpă și alta pentru neglijență în serviciu.

Potrivit declarațiilor tinerei, în timpul concertului Lil Pump a sărit de pe scenă în public, rănind mai mulți spectatori. Ea susține că a fost lovită cu picioarele în zona gâtului, a umărului și a brațului drept, iar ulterior și cu microfonul, tot în zona gâtului. În urma incidentului, a fost transportată la punctul de prim-ajutor al festivalului, apoi la Spitalul Județean de Urgență Constanța, de unde a fost externată după administrarea unui calmant injectabil.

Dureri persistente și noi expertize medicale

La câteva zile după eveniment, tânăra s-a prezentat la Serviciul de Medicină Legală Constanța, unde a primit un certificat medico-legal. Documentul arăta că prezintă leziuni traumatice produse prin lovire cu corpuri plane dure, însă medicii legiști au stabilit inițial că nu sunt necesare zile de îngrijiri medicale.

Starea ei s-a agravat, iar ulterior a ajuns din nou la spital. De această dată, medicii au concluzionat că loviturile „s-au supraadăugat simptomatologiei posttraumatice” - cifoză ușoară și poliartroză, putând provoca simptome nevralgice. Noul raport medico-legal a stabilit o perioadă de 45 de zile de îngrijiri medicale. Tânăra spune că a avut dureri la coloană și la membrele superioare și inferioare și că, timp de un an și jumătate, a fost nevoită să urmeze tratamente de recuperare.

Dosar clasat, apoi retrimis la Parchet

Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța a decis, în august 2025, clasarea ambelor dosare. Victima a contestat soluția, acuzând că procurorii au luat în calcul doar primele documente medicale și le-au ignorat pe cele ulterioare.

Avocatul tinerei a susținut în fața instanței că, deși clienta sa abia își mai poate mișca mâna dreaptă, anchetatorii nu l-ar fi citat și nici audiat pe artistul american.

Citește și: Momentul „Cake Me!” la Neversea. Peste 72.000 de oameni au vrut o „felie” de tort de la Steve Aoki | VIDEO

Avocat: „Procurorii au luat datele lui Lil Pump de pe Google”

„Apreciază că nu este posibil să sară de pe scenă, să sară pe petentă, să o dărâme la pământ și să se depună toate aceste probe, iar în final să se dispună clasarea, fără a fi nici măcar motivată, nu i s-a luat nici măcar o declarație, ci s-a motivat că s-au luat datele acelei persoane, Lil Pump, de pe Google”, a declarat avocatul.

Acesta a mai arătat că apărarea a depus la dosar hotărârea Consiliului Local Constanța și protocolul încheiat între autorități și organizatori, documente care prevăd obligația de a lua toate măsurile pentru siguranța participanților. „Solicită a se observa faptul că acest Lil Pump a sărit de pe scenă, peste un gard, peste bodyguarzii respectivi, i-a cauzat clientei sale atâtea prejudicii şi i-a pus sănătatea în pericol, ca, în final, să se dispună clasarea”, se arată în încheierea de ședință a Judecătoriei Constanța, citată de Fanatik.

Judecătorii retrimit cauza pentru vătămare corporală

Instanța a admis parțial contestația. Judecătorii au retrimis la Parchet doar dosarul privind vătămarea corporală, care îl vizează direct pe Lil Pump, respingând însă plângerea privind neglijența în serviciu a organizatorilor.

În motivare, magistrații au arătat că „există o suspiciune rezonabilă privind agravarea leziunilor suferite de persoana vătămată”, motiv pentru care au dispus completarea urmăririi penale. Cercetările se desfășoară în prezent „in rem”, însă fapta cercetată îl vizează în mod direct pe rapperul american.

Reacția organizatorilor: „Toată lumea e bine”

Incidentul a avut loc în mai 2023 și a devenit rapid viral pe rețelele sociale. În imagini se vede cum Lil Pump sare peste zona-tampon din fața scenei, aterizând într-o zonă unde se aflau spectatori și forțe de ordine.

Citește și: Adolescentul care s-a accidentat grav după ce a sărit de pe scenă la „Beach Please”, transferat cu elicopterul la Sibiu

La acea vreme, organizatorii susțineau că situația nu este gravă. „Toată lumea este acum bine. Una dintre persoane este un coleg de-al nostru care s-a și întors pe baricade. Nici fata nu are nimic. Ea s-ar fi întors aseară la festival, dar medicii i-au spus să vină azi. Nu are nimeni nimic. Cred că a fost mai mult șocul de moment”, declara atunci Ioana Chereji, PR manager Neversea.

Cine este Lil Pump

Lil Pump este un rapper american născut pe 17 august 2000, în Miami, Florida, din părinți de origine columbiană. A devenit celebru în 2017 cu piesa „Gucci Gang”, care a ajuns pe locul 3 în Billboard Hot 100 și a primit cinci discuri de platină. Averea sa este estimată la 12 milioane de dolari, însă artistul a fost implicat de-a lungul timpului în numeroase controverse, inclusiv dosare penale, procese civile și scandaluri publice.

Rapperul este cunoscut și ca susținător al fostului președinte american Donald Trump, implicându-se activ în campanii electorale. În ciuda problemelor cu legea, Lil Pump a rămas popular în rândul fanilor trap, iar în vara anului 2025 s-a întors în România, unde a concertat la festivalul Beach, Please!.

Vedete

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”
digi24.ro
image
A murit Chris Rea. Cântărețul era cunoscut pentru piesa „Driving Home for Christmas”
stirileprotv.ro
image
Horoscop 23 decembrie 2025. Zodia care își face planuri de viitor
gandul.ro
image
Job-urile și inteligența artificială: De ce recrutările cu AI produc mai puține angajări
mediafax.ro
image
După Wiz Khalifa, un alt rapper american are dosar penal în România. Lil Pump e acuzat că a rănit o tânără la Neversea
fanatik.ro
image
Magistrații, militarii și polițiștii pensionari, dați afară din locuințele de serviciu. Un proiect de lege le dă 3 luni să plece
libertatea.ro
image
Prima reacție a Rusiei la dezvăluirile serviciilor secrete americane privind planul lui Putin de a ataca alte țări din Europa
digi24.ro
image
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
gsp.ro
image
Ce a postat Mălina, cu câteva ore înainte să cadă de la etajul 7. Tragedia a depășit granițele României
digisport.ro
image
Meteorologii ANM anunță un Crăciun ca pe vremuri: Ninsori abundente chiar în Ajun și un val de ger rusesc pătrunde în țara noastră
stiripesurse.ro
image
Un inginer a fost concediat pentru că mergea prea des la toaletă. Șefii l-au verificat pe camerele de supraveghere
antena3.ro
image
Donald Trump desemnează un trimis special pentru Groenlanda. Danemarca îl convoacă pe ambasadorul american
observatornews.ro
image
Ce au putut face Andra și Cătălin Măruță în avion, în fața tuturor pasagerilor. 'Eu făceam plângere la compania aeriană'
cancan.ro
image
FOTO. Una dintre cele mai frumoase handbaliste ale României, la Survivor: „A doua aventură a vieții”
prosport.ro
image
În ce zile se merge la colindat. Ce se face din 24 decembrie până la Anul Nou
playtech.ro
image
Care a fost, de fapt, adevărata relație dintre Cornel Dinu și Valentin Ceaușescu? Dezvăluirile prietenului de-o viață Tică Dănilescu
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Prima reacție a lui Andrew Tate, după ce a fost bătut măr
digisport.ro
image
Consultarea care ar schimba jocul în justiție: care ar fi de fapt planul președintelui (surse)
stiripesurse.ro
image
Un simbol al fotbalului s-a stins din viață! Acesta și-a pierdut viața la 83 de ani
kanald.ro
image
Lemnul se scumpește și el în România, Prețul crește cu 66%, iar consecințele se simt la...
playtech.ro
image
Ce a apărut în locul in care Mălina Guler și-a dat ultima suflare. Ipoteze șocante circulă pe internet: „Ar fi căzut 15-20 de persoane din acel bloc… au mai murit 3”
wowbiz.ro
image
VIDEO ŞOCANT! Andrew Tate, bătut şi umplut de sânge la revenirea în ring. Şi-a luat DAUNĂ TOTALĂ!
romaniatv.net
image
CSM, reacție dură după referendumul propus de Nicușor Dan: Referendumul nu e printre modalităţile de demitere a membrilor CSM
mediaflux.ro
image
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
Cât de des ar trebui să faci sex, de fapt. Ce „omoară” intimitatea în dormitor
actualitate.net
image
O punte „tradițională” anulată de Guvern sparge vacanța românilor. Cum arată calendarul liberelor în 2026
click.ro
image
El a câștigat „Chefi la cuțite”, sezonul 16? Cine ar fi pus mâna pe premiul de 30.000 de euro de la Antena 1
click.ro
image
O zodie va avea parte de un adevărat miracol de Crăciun. Una dintre cele mai mari dorințe i se va îndeplini
click.ro
Regina Sofia în doliu GettyImages 2170885058 jpg
Doliu la Curtea Spaniei. Chiar înainte de Crăciun, Regina Sofia e complet neconsolată
okmagazine.ro
kortnee greenfield d9ystsaiOW8 unsplash jpg
Ziua ta de naștere îți poate aduce noroc în viață. Află dacă ești pe „lista norocoaselor”!
clickpentrufemei.ro
Stalin, în 1937 (© Wikimedia Commons)
Decizia lui Iosif Vissarionovici Stalin din 11 ianuarie 1939
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată din generație în generație
image
O punte „tradițională” anulată de Guvern sparge vacanța românilor. Cum arată calendarul liberelor în 2026

OK! Magazine

image
Doliu la Curtea Spaniei. Chiar înainte de Crăciun, Regina Sofia e complet neconsolată

Click! Pentru femei

image
„E ridicol!” A împodobit nu un brad, ci 50! Suma colosală pe care a cheltuit-o Kim Kardashian

Click! Sănătate

image
Motivul pentru care tenul lui Brooke Shields pare îmbătrânit. Greşeala pe care o regretă