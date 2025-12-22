Lil Pump, rapper american cu o avere estimată la 12 milioane de dolari, este vizat de un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, după un incident petrecut la festivalul Neversea. O tânără din România susține că a ajuns la spital după ce artistul a sărit de pe scenă în timpul concertului.

România pare să le poarte ghinion unor vedete americane. La scurt timp după condamnarea la nouă luni de închisoare a lui Wiz Khalifa, un alt nume cunoscut din industria muzicală a ajuns în atenția autorităților române. Rapperul Lil Pump este acuzat că a rănit grav o tânără în timpul unui concert susținut la Neversea.

Lil Pump, în vârstă de 25 de ani, pe numele său real Gazzy Garcia, este vizat de o plângere penală depusă de Teodora C.S., o tânără care a participat la concertul susținut de artist la Neversea 2023, relatează Fanatik. După incident, aceasta a formulat două plângeri penale: una pentru vătămare corporală din culpă și alta pentru neglijență în serviciu.

Potrivit declarațiilor tinerei, în timpul concertului Lil Pump a sărit de pe scenă în public, rănind mai mulți spectatori. Ea susține că a fost lovită cu picioarele în zona gâtului, a umărului și a brațului drept, iar ulterior și cu microfonul, tot în zona gâtului. În urma incidentului, a fost transportată la punctul de prim-ajutor al festivalului, apoi la Spitalul Județean de Urgență Constanța, de unde a fost externată după administrarea unui calmant injectabil.

Dureri persistente și noi expertize medicale

La câteva zile după eveniment, tânăra s-a prezentat la Serviciul de Medicină Legală Constanța, unde a primit un certificat medico-legal. Documentul arăta că prezintă leziuni traumatice produse prin lovire cu corpuri plane dure, însă medicii legiști au stabilit inițial că nu sunt necesare zile de îngrijiri medicale.

Starea ei s-a agravat, iar ulterior a ajuns din nou la spital. De această dată, medicii au concluzionat că loviturile „s-au supraadăugat simptomatologiei posttraumatice” - cifoză ușoară și poliartroză, putând provoca simptome nevralgice. Noul raport medico-legal a stabilit o perioadă de 45 de zile de îngrijiri medicale. Tânăra spune că a avut dureri la coloană și la membrele superioare și inferioare și că, timp de un an și jumătate, a fost nevoită să urmeze tratamente de recuperare.

Dosar clasat, apoi retrimis la Parchet

Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța a decis, în august 2025, clasarea ambelor dosare. Victima a contestat soluția, acuzând că procurorii au luat în calcul doar primele documente medicale și le-au ignorat pe cele ulterioare.

Avocatul tinerei a susținut în fața instanței că, deși clienta sa abia își mai poate mișca mâna dreaptă, anchetatorii nu l-ar fi citat și nici audiat pe artistul american.

Avocat: „Procurorii au luat datele lui Lil Pump de pe Google”

„Apreciază că nu este posibil să sară de pe scenă, să sară pe petentă, să o dărâme la pământ și să se depună toate aceste probe, iar în final să se dispună clasarea, fără a fi nici măcar motivată, nu i s-a luat nici măcar o declarație, ci s-a motivat că s-au luat datele acelei persoane, Lil Pump, de pe Google”, a declarat avocatul.

Acesta a mai arătat că apărarea a depus la dosar hotărârea Consiliului Local Constanța și protocolul încheiat între autorități și organizatori, documente care prevăd obligația de a lua toate măsurile pentru siguranța participanților. „Solicită a se observa faptul că acest Lil Pump a sărit de pe scenă, peste un gard, peste bodyguarzii respectivi, i-a cauzat clientei sale atâtea prejudicii şi i-a pus sănătatea în pericol, ca, în final, să se dispună clasarea”, se arată în încheierea de ședință a Judecătoriei Constanța, citată de Fanatik.

Judecătorii retrimit cauza pentru vătămare corporală

Instanța a admis parțial contestația. Judecătorii au retrimis la Parchet doar dosarul privind vătămarea corporală, care îl vizează direct pe Lil Pump, respingând însă plângerea privind neglijența în serviciu a organizatorilor.

În motivare, magistrații au arătat că „există o suspiciune rezonabilă privind agravarea leziunilor suferite de persoana vătămată”, motiv pentru care au dispus completarea urmăririi penale. Cercetările se desfășoară în prezent „in rem”, însă fapta cercetată îl vizează în mod direct pe rapperul american.

Reacția organizatorilor: „Toată lumea e bine”

Incidentul a avut loc în mai 2023 și a devenit rapid viral pe rețelele sociale. În imagini se vede cum Lil Pump sare peste zona-tampon din fața scenei, aterizând într-o zonă unde se aflau spectatori și forțe de ordine.

La acea vreme, organizatorii susțineau că situația nu este gravă. „Toată lumea este acum bine. Una dintre persoane este un coleg de-al nostru care s-a și întors pe baricade. Nici fata nu are nimic. Ea s-ar fi întors aseară la festival, dar medicii i-au spus să vină azi. Nu are nimeni nimic. Cred că a fost mai mult șocul de moment”, declara atunci Ioana Chereji, PR manager Neversea.

Cine este Lil Pump

Lil Pump este un rapper american născut pe 17 august 2000, în Miami, Florida, din părinți de origine columbiană. A devenit celebru în 2017 cu piesa „Gucci Gang”, care a ajuns pe locul 3 în Billboard Hot 100 și a primit cinci discuri de platină. Averea sa este estimată la 12 milioane de dolari, însă artistul a fost implicat de-a lungul timpului în numeroase controverse, inclusiv dosare penale, procese civile și scandaluri publice.

Rapperul este cunoscut și ca susținător al fostului președinte american Donald Trump, implicându-se activ în campanii electorale. În ciuda problemelor cu legea, Lil Pump a rămas popular în rândul fanilor trap, iar în vara anului 2025 s-a întors în România, unde a concertat la festivalul Beach, Please!.