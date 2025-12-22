SUA lansează atacuri asupra unui inamic pe care îl credea învins. Formele noii amenințări reprezentate de ISIS

Atacurile SUA împotriva pozițiilor Statului Islamic evidențiază dificultatea de a suprima complet un inamic declarat învins militar acum o jumătate de deceniu, relatează WSJ.

Forțele americane au efectuat atacuri asupra a peste 70 de ținte în Siria vineri, ca parte a unor represalii ordonate de administrația Trump în urma unei ambuscade în care au fost uciși trei americani săptămâna trecută. Forțele iordaniene s-au alăturat atacurilor, care au vizat infrastructura și depozitele de arme ale Statului Islamic.

Atacul la scară largă vine după peste 80 de operațiuni pe care armata americană susține că le-a efectuat împreună cu partenerii săi din milițiile conduse de kurzi în Siria în ultimele șase luni, constând în atacuri aeriene și raiduri în care au fost uciși lideri ai Statului Islamic.

În ciuda luării în vizor a grupării teroriste după prăbușirea regimului Assad în Siria, în urmă cu un an, celulele acesteia continuă să comită ambuscade și au mărit ritmul atacurilor la începutul acestui an.

Atacurile americane au fost în mare parte simbolice, a apreciat Sam Heller, analist de securitate din Beirut, la Century International, un institut de politici publice.

„Pare a fi orientat mai mult spre răzbunare decât spre orice ar putea afecta cu adevărat ISIS așa cum este în prezent”, a spus el, referindu-se la Statul Islamic prin acronimul comun.

De altfel secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a calificat atacurile drept un act de represalii.

Statul Islamic, care odată teroriza populațiile din fâșia vastă de teritoriu pe care o controla în Irak și Siria, a operat în mare parte din umbră de când coaliția condusă de SUA a cucerit ultimul teritoriu pe care îl deținea în califatul autodeclarat în 2019.

Însă menține celule adormite puțin organizate în zonele centrale ale țării, lansând ambuscade care vizează comandanții miliției Forțelor Democratice Siriene, conduse de kurzi, care colaborează cu SUA.

Militanții Statului Islamic au orchestrat 117 atacuri în nord-estul Siriei până la sfârșitul lunii august, depășind cu mult cele 73 de atacuri din întregul an precedent, potrivit cifrelor SDF.

Totuși în starea precară din prezent este puțin probabil ca Statul Islamic să își intensifice atacurile împotriva SUA pentru riposta față de atacurile de represalii,

„Mă îndoiesc profund că ISIS este în măsură să își intensifice operațiunile”, a spus Heller. „Aceștia operează sub o presiune susținută de-a lungul anilor.”

Forța de atac a ISIS

Un risc mai mare ar fi ca grupul să intensifice atacurile împotriva trupelor siriene. Organizația teroristă și simpatizanții acesteia ar putea folosi, de asemenea, rețelele pe care le-a stabilit în centrele populate din vestul Siriei, în urma căderii regimului Assad, pentru a comite atacuri, a explicat Heller.

Pe de altă parte, Statul Islamic a atras din ce în ce mai mult atenția puterilor occidentale după ce a inspirat atacuri larg mediatizate comise de persoane afiliate grupării sau influențate de ideologia acesteia.

Săptămâna trecută, președintele Trump a atribuit Statului Islamic atacul comis de un membru al forțelor de securitate siriene, soldat cu moartea a doi soldați din Garda Națională și un interpret, după ce s-a infiltrat la întâlnire a serviciilor de securitate siriene și americane dedicată combaterii grupării militante.

Siria a declarat că atacatorul era un extremist care urma să fie demis din forțele sale de securitate. El a fost ucis într-un atac, săptămâna trecută.

„Această operațiune este vitală pentru a împiedica ISIS să inspire comploturi teroriste și atacuri împotriva teritoriului SUA”, a avertizat amiralul Brad Cooper, comandantul Comandamentului Central al SUA, despre atacurile de vineri.

Dincolo de Siria, Statul Islamic își păstrează bastionele în anumite părți ale Africii și Asiei. Autoritățile australiene au anunțat că gruparea a inspirat recentul atac asupra unei sărbători de Hanuka, luna aceasta, pe plaja Bondi din Sydney.

Autoritățile australiene au declarat că Sajid și Naveed Akram, tată și fiu, au ucis 15 persoane și au rănit alte zeci prezente la festivitățile anuale de pe plajă. Atacatorii aveau în mașine steaguri ale Statului Islamic confecționate de ei înșiși, a declarat poliția.

Autoritățile investighează o călătorie pe care bărbați au făcut-o luna trecută pe o insulă din Filipine, unde insurgenții locali au jurat anterior credință Statului Islamic. Gruparea nu a revendicat atacul de la Bondi, dar l-a salutat și a menționat că autorii au fost inspirați de ideologia grupării.

Calculul SUA în confruntarea cu celulele Statului Islamic este complex: să prevină renaștere a grupării și să încurajeze o stabilizare a securității în Siria sub noul său guvern. Dar, în același timp, încearcă să evite angajamentele care ar putea-o atrage într-un alt război în Orientul Mijlociu.

Liderii noului guvern sirian, care a semnat coaliția globală împotriva Statului Islamic și a colaborat cu SUA pentru combaterea Statului Islamic, avut în trecut legături cu gruparea. Președintele Ahmed al-Sharaa a fost membru al insurecției jihadiste împotriva forțelor americane din Irak. A rupt însă legăturile cu al-Qaeda în 2016 și ulterior a luptat împotriva ISIS.

Însă elemente extremiste persistă în rândurile forțelor de securitate siriene. De pildă, bărbați înarmați afiliați unor grupuri prietenoase cu guvernul sirian au fost acuzați de comiterea de atrocități împotriva minorităților.

Unele dintre incidentele recente „evidențiază dificultățile cu care se vor confrunta acum americanii în a face o distincție relevantă între forțele noului guvern sirian și ISIS”, a declarat Heller.