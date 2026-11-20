Vremea extremă afectează mai multe localități din județul Vrancea, unde rafalele puternice de vânt au provocat vineri întreruperi în alimentarea cu energie electrică și au doborât arbori pe carosabil. Autoritățile au luat măsuri speciale, inclusiv suspendarea cursurilor cu prezență fizică până la ora 12:00.

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Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vrancea, 11 localități din comunele Vintileasca, Jitia, Soveja și Câmpuri sunt afectate de întreruperi în alimentarea cu energie electrică. Aproximativ 1.750 de consumatori au rămas fără curent, iar echipele operatorului de distribuție intervin pentru remedierea defecțiunilor.

Probleme au fost semnalate și în comuna Soveja, unde un arbore a căzut peste o linie de medie tensiune. Primarul localității, Ionuț Filimon, a anunțat că echipa Electrica a fost informată, urmând să intervină și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Soveja pentru sprijin.

Edilul le-a cerut localnicilor să evite zona și să nu se apropie de arbore sau de cablurile electrice căzute.

Totodată, pompierii militari de la Punctul de Lucru Soveja, în cooperare cu SVSU, intervin pentru îndepărtarea a doi arbori căzuți pe carosabil.

Cursuri suspendate în Vrancea din cauza codului roșu de vânt

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Vrancea a decis suspendarea cursurilor cu prezență fizică vineri, 20 noiembrie 2026, până la ora 12:00, în contextul avertizării meteorologice Cod roșu de vânt puternic.

Hotărârea a fost adoptată joi, 19 noiembrie, în cadrul unei ședințe extraordinare a CJSU. Autoritățile au stabilit și măsuri pentru pregătirea intervențiilor, protejarea persoanelor vulnerabile și informarea populației, în contextul fenomenelor meteorologice periculoase.