Vremea extremă afectează mai multe localități din județul Vrancea, unde rafalele puternice de vânt au provocat vineri întreruperi în alimentarea cu energie electrică și au doborât arbori pe carosabil. Autoritățile au luat măsuri speciale, inclusiv suspendarea cursurilor cu prezență fizică până la ora 12:00. Pompierii militari au fost în permanență pregătiți să intervină încă de la emiterea avertizărilor meteorologice privind intensificările puternice ale vântului, pentru sprijinirea populației și a autorităților locale și prevenirea situațiilor care ar putea pune în pericol vieți omenești și bunuri materiale.

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UPDATE 10.00 În Vrancea, 3.801 consumatori au rămas fără curent electric

Intervenții au avut loc și în orașele Odobești și Panciu, unde vântul a desprins elemente de acoperiș. La Odobești au acționat pompierii din cadrul Detașamentului Focșani, cu o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, în cooperare cu serviciul voluntar local. La Panciu, intervenția a fost asigurată de echipaje ale Stației de Pompieri Panciu și Secției de Pompieri Adjud.

Probleme au fost înregistrate și în alimentarea cu energie electrică. Potrivit ISU Vrancea, la ora 09:00, 16 localități din comunele Jitia, Vintileasca, Soveja, Vidra, Jariștea și Movilița erau afectate de întreruperi, fiind înregistrați 3.801 consumatori fără curent electric. Echipele operatorului de distribuție intervin pentru remedierea defecțiunilor și reluarea alimentării.

Știrea inițială

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vrancea, 11 localități din comunele Vintileasca, Jitia, Soveja și Câmpuri sunt afectate de întreruperi în alimentarea cu energie electrică. Aproximativ 1.750 de consumatori au rămas fără curent, iar echipele operatorului de distribuție intervin pentru remedierea defecțiunilor.

Probleme au fost semnalate și în comuna Soveja, unde un arbore a căzut peste o linie de medie tensiune. Primarul localității, Ionuț Filimon, a anunțat că echipa Electrica a fost informată, urmând să intervină și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Soveja pentru sprijin.

Edilul le-a cerut localnicilor să evite zona și să nu se apropie de arbore sau de cablurile electrice căzute.

Totodată, pompierii militari de la Punctul de Lucru Soveja, în cooperare cu SVSU, intervin pentru îndepărtarea a doi arbori căzuți pe carosabil.

Cursuri suspendate în Vrancea din cauza codului roșu de vânt

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Vrancea a decis suspendarea cursurilor cu prezență fizică vineri, 20 noiembrie 2026, până la ora 12:00, în contextul avertizării meteorologice Cod roșu de vânt puternic.

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Hotărârea a fost adoptată joi, 19 noiembrie, în cadrul unei ședințe extraordinare a CJSU. Autoritățile au stabilit și măsuri pentru pregătirea intervențiilor, protejarea persoanelor vulnerabile și informarea populației, în contextul fenomenelor meteorologice periculoase.

Vântul puternic a provocat pagube în 24 de județe. 88 de copaci și șase stâlpi de electricitate au fost doborâți

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), în intervalul 19 noiembrie, ora 08:00 – 20 noiembrie, ora 08:00, au fost înregistrate efecte ale fenomenelor meteorologice în 81 de localități din 24 de județe și în municipiul București.

Echipajele de intervenție au acționat pentru evacuarea apei din trei curți și un beci, îndepărtarea elementelor de construcție desprinse de pe acoperișurile a 11 imobile, precum și degajarea a 88 de copaci și șase stâlpi de electricitate prăbușiți din cauza vântului. În urma acestor evenimente, cinci autovehicule au fost avariate. Nu au fost înregistrate victime sau persoane rănite.

Vântul puternic a afectat temporar și circulația rutieră pe două drumuri naționale din județul Harghita, DN 12A și DN 13B, din cauza copacilor căzuți pe carosabil. La această oră, pompierii continuă intervențiile pentru îndepărtarea arborilor prăbușiți în județele Caraș-Severin, Harghita, Neamț, Sibiu și Tulcea.

IGSU precizează că, în prezent, nu sunt semnalate persoane blocate sau urgențe medicale care să nu poată fi asigurate din cauza fenomenelor hidrometeorologice.

În paralel cu intervențiile provocate de vremea nefavorabilă, pompierii au acționat pentru stingerea a 40 de incendii, acordarea primului ajutor în urma a aproximativ 1.400 de solicitări din partea populației și gestionarea a 220 de misiuni pentru protecția comunităților și a bunurilor acestora. În total, 19 persoane aflate în situații critice au fost salvate pe parcursul misiunilor desfășurate.

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Recomandările IGSU

IGSU transmite o serie de recomandări de luat în calcul în timpul rafalelor puternice de vânt:

❗asigurați obiectele din curți și balcoane care pot fi luate de vânt și închideți bine ușile și ferestrele. Nu atingeți cablurile electrice căzute la pământ și semnalați autorităților orice situație periculoasă;

❗păstrați distanța față de copaci, stâlpi, panouri publicitare și alte structuri care ar putea fi doborâte de vânt;

❗renunțați la deplasările pe traseele montane, în special pe creste, pe durata manifestării fenomenelor meteorologice periculoase. Dacă vă aflați deja la munte, adăpostiți-vă în cabane sau spații sigure până la ameliorarea vremii. Verificați în prealabil funcționarea telecabinelor și telescaunelor, deoarece acestea pot fi oprite din cauza vântului puternic;

❗limitați activitățile în aer liber! Lucrul în spații deschise sau la înălțime poate deveni periculos în condiții de vânt puternic;

❗evitați atingerea stâlpilor sau firelor căzute la pământ;

❗în situația manifestării vântului puternic, rămâneți în spații închise care vă asigură protecția și evitați deplasarea în zone cu copaci, panouri publicitare sau stâlpi de electricitate care ar putea fi doborâți de vânt.