Un incendiu a izbucnit duminică, 8 noiembrie, la două case din Chiajna, județul Ilfov. O persoană a suferit arsuri la nivelul feței.

UPDATE Cinci persoane, asistate medical

Pompierii au acordat asistență medicală pentru cinci persoane. Una dintre victime a suferit arsuri la nivelul feței, iar celelalte patru au prezentat simptome specifice atacurilor de panică.

Intervenția pentru stingerea incendiului continuă.

Știre inițială

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la două case cu regim de înălțime P+1, pe strada Grigore Eremia, în Chiajna, județul Ilfov. La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta cu flacără deschisă, degajări mari de fum și posibilități de propagare la clădirile învecinate”, transmite ISU B-If într-un comunicat.

La fața locului intervin opt autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare și două echipaje SMURD.

Incendiul a fost localizat la cele două case, iar până în prezent nu au fost raportate victime.