Polițist lovit în timpul unei intervenții la un conflict de familie, în Constanța. Un bărbat este cercetat pentru ultraj

Un bărbat de 35 de ani este cercetat pentru ultraj după ce ar fi lovit un polițist care intervenea, sâmbătă seară, într-un conflict între acesta și tatăl său, în municipiul Constanța. Informațiile au fost comunicate de Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, potrivit News.ro.

Poliția a intervenit la incident Foto: Adevărul

Polițiștii Secției 2 au fost sesizați printr-un apel la 112 cu privire la un conflict între două persoane, pe strada B.P. Hasdeu. La fața locului, echipajul a identificat doi bărbați, de 72 și 35 de ani, tată și fiu.

Potrivit IPJ Constanța, la vederea forțelor de ordine, bărbatul de 35 de ani a devenit agresiv, a lovit un polițist și a adresat injurii.

Bărbatul a fost imobilizat și condus la sediul Poliției. Acesta este cercetat pentru ultraj.

Tatăl a refuzat completarea formularului de evaluare a riscului

În ceea ce privește conflictul familial, bărbatul de 72 de ani a refuzat să completeze formularul de evaluare a riscului. Polițiștii i-au adus la cunoștință drepturile prevăzute de lege în privința emiterii unui ordin de protecție, potrivit aceleiași surse.