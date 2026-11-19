Sursa: PortalSM

Șase persoane au fost evacuate dintr-o clădire de locuințe din municipiul Satu Mare, după prăbușirea unui tavan. Nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Pompierii din cadrul Detașamentului Satu Mare au fost solicitați să intervină la intersecția străzilor Vasile Lucaciu și 1 Decembrie, după ce un tavan s-a prăbușit într-o clădire de locuit, transmite presa locală.

Șase persoane au fost evacuate Foto: ISU Satu Mare

Imobilul este o casă cu mai multe apartamente. Din primele informații, o persoană ar fi fost surprinsă în interiorul unuia dintre apartamente, însă aceasta a reușit să se autoevacueze.

La locul intervenției a fost trimisă o autospecială de descarcerare, echipajele pompierilor efectuând recunoașterea și evaluarea situației.

Șase persoane au fost evacuate, fără a necesita îngrijiri medicale.

Pentru gestionarea situației au fost contactate Inspectoratul de Stat în Construcții și Poliția Locală.

La fața locului se află prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, inspectorul-șef al ISU „Someș” Satu Mare, col. Sergiu Buzduga Marius, comandantul Detașamentului de Pompieri Satu Mare, cpt. Micle Ionuț, precum și reprezentanți ai Primăriei Municipiului Satu Mare și ai Inspectoratului de Stat în Construcții.

Aceștia monitorizează și coordonează situația. Intervenția este în dinamică.