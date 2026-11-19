Un cetățean ucrainean în vârstă de 37 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că a încercat să înșele un bărbat din Buzău prin metoda „securizarea sumelor de bani de către autorități”. Suspectul s-ar fi dat drept ofițer al Serviciului Român de Informații (SRI) și i-ar fi spus victimei că este în pericol să-și piardă banii din conturi, dacă nu urmează o procedură indicată de el.

Un cetățean ucrainean în vârstă de 37 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Foto: Arhivă

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Buzău, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale l-au prins în flagrant pe bărbat după ce un localnic în vârstă de 48 de ani a sesizat autoritățile cu privire la tentativa de înșelăciune. Conform unor surse judiciare, suspectul este cetățean ucrainean și s-ar fi prezentat drept angajat al SRI.

Din cercetări a reieșit că victima ar fi fost contactată telefonic de o persoană necunoscută, care s-ar fi recomandat drept angajat al unei instituții și i-ar fi spus că este victima unei fraude. Pentru a-l convinge că banii îi sunt în pericol, suspectul i-ar fi recomandat să urmeze, etapizat, o procedură prin care să își securizeze sumele din conturi, notează Agerpres.

„Pe timpul contactelor telefonice video, persoana ar fi utilizat inclusiv instrumente din sfera inteligenței artificiale, pentru a consolida credibilitatea contextului generat”, a transmis IPJ Buzău.

Potrivit surselor judiciare, bărbatul de 48 de ani i-ar fi spus interlocutorului că va aduce mai multe sume de bani, care ar fi urmat să fie depuse într-un presupus cont securizat.

Pe 17 noiembrie, victima s-a deplasat la locul stabilit de suspect, într-un spațiu public din municipiul Buzău. Pentru a realiza presupusa tranzacție, bărbatul a pregătit un colet în care a lăsat impresia că se află banii din conturile sale personale.

„La momentul întâlnirii dintre cele două persoane, imediat după predarea coletului în care bărbatul de 48 de ani ar fi disimulat că ar fi plasat banii din conturile personale, persoana care s-ar fi prezentat pentru preluarea banilor a fost interceptată şi imobilizată de către poliţişti”, a precizat IPJ Buzău.

Anchetatorii au stabilit că persoana venită să preia coletul era un cetățean străin, în vârstă de 37 de ani.

Suspectul ar fi folosit inteligența artificială pentru a părea reprezentant al autorităților

Pentru a câștiga încrederea victimei, bărbatul ar fi purtat o conversație video dintr-un birou și ar fi fost îmbrăcat într-o uniformă, încercând să creeze impresia că reprezintă o instituție publică.

Într-una dintre discuții, acesta i-ar fi cerut victimei informații despre codurile primite prin SMS și despre accesul la identitatea sa electronică. Totodată, i-ar fi spus să nu își informeze soția despre cele întâmplate.

„Spuneți șefului că aveți o, mă rog, acum îi spuneți ce-i spuneți, da, adică nu mă interesează, pur și simplu deținem confidențialitatea, în urma procedurii să știți deja o să-i puteți anunța și persoanele apropiate, soția să fie și ea precaută și atentă. La fel, soția nu o anunțăm despre ce s-a întâmplat astăzi”, ar fi afirmat suspectul, potrivit transcrierii conversației.

Bărbatul a fost dus la sediul poliției pentru audieri și reținut inițial pentru 24 de ore. Ulterior, a fost prezentat procurorilor, iar judecătorul de drepturi și libertăți a dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.

Cercetările continuă, sub coordonarea procurorilor, pentru documentarea întregii activități infracționale.