Accident mortal pe șantierul Autostrăzii A7 Bacău - Pașcani. Un bărbat a căzut de pe podul aflat în construcție la Filipești

Un muncitor care lucra pe șantierul Autostrăzii A7 Bacău–Pașcani a murit marți, 1 septembrie, după ce a căzut de pe podul aflat în construcție la Filipești, peste drumul european E85.

Bărbatul s-ar fi dezechilibrat, căzând de la o înălțime de aproximativ 10 metri Foto: Facebook/Radio Easy Bacău

Bacău.net scrie că polițiștii au fost sesizați cu privire la un incident produs în comuna Filipești, unde un bărbat ar fi căzut de pe un pod aflat în construcție. La fața locului au sosit echipaje de poliție și ambulanță.

Bărbatul, în vârstă de 51 de ani, din comuna Măgura, angajat al unei societăți comerciale, în timp ce efectua lucrări la un pod din localitate, s-ar fi dezechilibrat, căzând de la o înălțime de aproximativ 10 metri.

Din nefericire, bărbatul a decedat.

Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă, nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă și neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă.