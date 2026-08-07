Un bărbat în vârstă de 33 de ani, din comuna Dăeşti, judeţul Vâlcea, a murit, vineri seară, în urma unui accident rutier produs pe DN 67, în localitatea Budeşti. În accident au fost implicate un autoturism şi un TIR, iar traficul rutier este blocat pe ambele sensuri pentru desfăşurarea cercetărilor.

Potrivit informaţiilor transmise de Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova, accidentul s-a produs pe DN 67, la kilometrul 197+900 – 198+000, în zona localităţii Racoviţa (Budeşti), judeţul Vâlcea.

Iniţial, autorităţile au anunţat că în urma impactului o persoană a rămas încarcerată. Echipajele de intervenţie au acţionat pentru extragerea victimei dintre fiarele contorsionate ale autoturismului şi acordarea primului ajutor.

Ulterior, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vâlcea a confirmat că victima a decedat. Este vorba despre un bărbat de 33 de ani, din comuna Dăeşti, care conducea unul dintre autoturismele implicate în accident.

Potrivit primelor informaţii, în accident au fost implicate două autoturisme şi un autovehicul. Ceilalţi conducători auto implicaţi au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

La faţa locului au intervenit echipaje ale Poliţiei, ISU, Serviciului de Ambulanţă şi ale Drumurilor Naţionale.

Circulaţia rutieră pe DN 67 este blocată pe ambele sensuri de mers, pentru desfăşurarea cercetărilor şi efectuarea procedurilor necesare în urma accidentului.

Din primele informaţii transmise de DRDP Craiova, cauza probabilă a producerii accidentului ar fi neacordarea de prioritate. Poliţiştii continuă însă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele şi împrejurările în care s-a produs tragedia.

Potrivit reprezentanţilor DRDP Craiova, partea carosabilă este curată şi uscată.

Autoritățile estimează că reluarea circulaţiei în condiţii normale va fi posibilă după finalizarea intervenţiei şi a cercetărilor la faţa locului.

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