Primarul unei comune din Hunedoara a murit după ce tractorul în care se afla s-a răsturnat peste el

Primarul comunei Băița, județul Hunedoara, Damian Diniș, a murit miercuri, după ce tractorul pe care îl conducea s-a răsturnat și l-a prins sub utilaj. Accidentul s-a produs pe un teren din afara drumurilor publice, în localitatea pe care acesta o administra.

Primarul comunei Băița, județul Hunedoara, Damian Diniș, a murit. Foto: Facebook

Poliția a fost sesizată în jurul orei 16:40 cu privire la producerea accidentului. La fața locului, echipajele de intervenție au constatat că bărbatul, în vârstă de 58 de ani, fusese prins sub tractor în urma răsturnării acestuia.

„Poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Deva au fost sesizaţi, în data de 2 septembrie a.c. în jurul orei 16.40, cu privire la producerea unui eveniment în comuna Băiţa, în urma căruia un bărbat, în vârstă de 58 de ani, şi-ar fi pierdut viaţa. Din primele verificări efectuate la faţa locului a reieşit că, în timp ce se afla pe un teren situat în afara drumurilor publice, un tractor s-ar fi răsturnat, bărbatul fiind prins sub utilaj. Din nefericire, la faţa locului a fost constatat decesul persoanei în cauză”, a transmis IPJ Hunedoara, potrivit News.ro.

Anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili exact cum s-a produs accidentul și care au fost circumstanțele care au dus la răsturnarea tractorului.

Victima este Damian Diniș, primarul comunei Băița, care se afla de mai mulți ani la conducerea administrației locale.