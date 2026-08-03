Transportatorii reclamă prețuri speculative la carburanți: FORT cere intervenția urgentă a Guvernului și a Consiliului Concurenței

Creșterea explozivă a prețului motorinei, în ciuda ieftinirii petrolului pe piețele internaționale, provoacă revolta transportatorilor. Federația Operatorilor Români de Transport (FORT) acuză existența unor marje de profit nejustificate și solicită autorităților să verifice de urgență modul în care s-au format prețurile la carburanți în ultimele 20 de zile.

Transportatorii români spun că situația a devenit de nesuportat și cer intervenția imediată a autorităților pentru oprirea scumpirilor care afectează întreaga economie. Într-un apel public, FORT afirmă că, deși prețul barilului de petrol se află cu mult sub maximele atinse în perioada conflictului din Orientul Mijlociu, motorina comercializată în România a ajuns la prețuri istorice.

„Cât timp vom mai accepta această situație? Transportatorii spun, la unison: Ajunge! Deja este mult prea mult”, transmite FORT, precizând că reducerea costurilor de pe piața internațională nu se reflectă în prețurile de la pompă. În schimb, transportatorii, firmele și milioane de consumatori sunt obligați să suporte costuri tot mai mari, în timp ce economia românească își pierde competitivitatea.

Reprezentanții federației solicită normalizarea prețurilor și a marjelor de profit din sectorul carburanților, astfel încât acestea să reflecte evoluția reală a pieței. Totodată, FORT ridică întrebarea privind destinația profiturilor generate de actualele niveluri ale prețurilor și cere autorităților să clarifice dacă acestea sunt justificate.

Federația solicită Parlamentului României, Guvernului și Consiliului Concurenței să analizeze de urgență modul de formare a prețurilor la carburanți în ultimele 20 de zile și să adopte măsuri care să asigure transparență și concurență reală pe piața distribuției de carburanți.

Potrivit FORT, un preț corect al motorinei nu reprezintă doar o revendicare a transportatorilor, ci o condiție esențială pentru protejarea economiei românești, limitarea inflației și menținerea competitivității companiilor autohtone. Organizația anunță că va continua să susțină interesele transportatorilor și ale economiei românești „cu argumente, responsabilitate și fermitate”.

Reducerea accizei nu poate fi aplicată în actualele condiții

Parlamentul a adoptat pe 29 iulie un proiect de lege care introduce un mecanism de intervenție în situații de criză pe piața carburanților, inclusiv posibilitatea reducerii temporare a accizei la motorină cu procente cuprinse între 5% și 25%, în funcție de evoluția pieței. Actul normativ prevede că starea de criză poate fi declarată în cazul unor perturbări majore generate de conflicte armate, sancțiuni internaționale, întreruperi ale lanțurilor de aprovizionare sau alte evenimente excepționale.

Totuși, mecanismul nu poate fi activat în prezent, deoarece unul dintre criteriile esențiale prevăzute de lege este o creștere de cel puțin 20% a cotației petrolului Brent sau a prețului mediu la pompă. În actualul context, cotația internațională a petrolului nu a crescut, ci, dimpotrivă, a scăzut față de nivelurile înregistrate în perioada tensiunilor din Orientul Mijlociu, în timp ce prețul motorinei din România continuă să urce.

Proiectul mai prevede că, pe durata unei situații de criză, exporturile și livrările intracomunitare de motorină și țiței pot fi efectuate numai cu acordul prealabil al Ministerului Energiei și al Ministerului Economiei. De asemenea, Ministerul Finanțelor ar urma să analizeze de două ori pe lună indicatorii de piață, pe baza datelor furnizate de Consiliul Concurenței, și să stabilească nivelul reducerii accizei pentru următoarele două săptămâni. Mecanismul încetează automat odată cu încetarea situației de criză.

Semnalul de alarmă lansat de FORT vine în contextul în care prețul motorinei a crescut cu peste un leu pe litru în doar două săptămâni, majorare care se răsfrânge asupra costurilor de transport, prețurilor bunurilor și serviciilor și, în final, asupra tuturor consumatorilor.

Semnalul de alarmă vine în contextul în care prețul motorinei a crescut cu peste un leu pe litru în doar două săptămâni, majorare care se răsfrânge asupra costurilor de transport, prețurilor bunurilor și serviciilor și, în final, asupra tuturor consumatorilor.