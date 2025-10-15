O femeie și soțul ei, bătuți și jefuiți în propria casă de doi indivizi cu cagule. Cu câți bani au plecat

Doi indivizi au fost reținuți de polițiștii din Dolj, la o lună după ce ar fi intrat cu fețele acoperite într-o casă și au agresat o femeie de 72 de ani și pe soțul acesteia, plecând cu 3.000 de lei.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Dolj, victima a sesizat poliția după ce persoane necunoscute au pătruns în gospodăria sa din Valea Stanciului, au lovit-o și i-au sustras economiile.

„În dimineața zilei de 14 octombrie, polițiștii au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară, în comuna Valea Stanciului, un bărbat de 35 de ani și un minor de 15 ani, bănuiți de comiterea faptei, fiind conduși la audieri. Din cercetări, s-a stabilit că, în seara zilei de 14 septembrie, cei doi ar fi pătruns în curtea şi locuinţa persoanei vătămate, având feţele acoperite, unde, prin exercitarea de acte de violenţă, atât asupra femeii, cât şi asupra soţului acesteia, ar fi sustras suma de 3.000 de lei”, au transmis reprezentanții IPJ Dolj, într-o informare de presă.

În urma investigațiilor, polițiștii au identificat suspecții — un bărbat de 35 de ani și un băiat de 15 ani, ambii din aceeași localitate. Cei doi au fost conduși la audieri, iar ulterior au fost reținuți pentru 24 de ore, sub acuzația de tâlhărie calificată.

Urmează ca aceștia să fie prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Segarcea, pentru dispunerea unei măsuri preventive.