Joi, 23 Octombrie 2025
Adevărul
Falsul agent SRI din Alba Iulia, dus la instanță cu propunerea de arestare preventivă. Arsenalul găsit la percheziții

Publicat:

Bărbatul care s-a dat drept ”căpitan SRI”, a creat o structură paramilitară ilegală și a recrutat persoane a fost reținut miercuri, după perchezițiile efectuate miercuri de DIICOT.  Joi a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel Alba Iulia, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile a individului. 

Bărbatul s-a dat drept ”Căpitan SRI” FOTO: DIICOT
Bărbatul s-a dat drept ”Căpitan SRI” FOTO: DIICOT

Bărbatul care s-a dat drept ”căpitan SRI”, a creat o structură paramilitară ilegală și a recrutat persoane a fost reținut miercuri, după perchezițiile efectuate miercuri de DIICOT. 

”În urma celor 7 percheziții făcute de către polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia, împreună cu procurorii DIICOT Alba Iulia, într-o cauză privind desfăşurarea, fără autorizare, a activităţilor specifice culegerii de informaţii supuse autorizării, uzurpare de calități oficiale, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals, au fost descoperite și ridicate efecte militare (sacou, caschetă, eghileți, însemne militare), puști, pistoale airsoft, cuțite de tip militar, bastoane telescopice, cătușe, stații emisie-recepție, un body-cam, girofaruri, legitimații, înscrisuri, precum și alte mijloace de probă”, anunță IGPR.

El este cercetat pentru uzurparea de calități oficiale, desfăşurarea, fără autorizare, a activităţilor specifice culegerii de informaţii (în formă continuată), fals material în înscrisuri oficiale (în formă continuată) și uz de fals (în formă continuată) și în cursul zilei de joi va fi prezentat instanței cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile. 

Potrivit anchetei, suspectul principal ar fi abordat mai multe persoane în ultimele luni, prezentându-se ca angajat al unei structuri secrete din cadrul SRI. Acesta pretindea că se ocupă de „misiuni speciale” și transport de corespondență clasificată.

Suspectul ar fi recrutat cel puțin șase persoane din țară, multe dintre ele posesori legali de arme sau foști combatanți în teatre de operații. Acestora li s-ar fi cerut:

„Pentru a accede în presupusa structură, persoanele recrutate ar fi fost supuse unor teste de operativitate și rezistență la stres, iar pe tot parcursul acestora ar fi fost utilizate diferite metode care le-ar fi întărit convingerea că bărbatul ar fi ofițer al structurii de informații. Ulterior, după parcurgerea procedurii de recrutare și verificare, persoanelor acceptate li s-ar fi înmânat legitimații cu însemne specifice S.R.I., cu fotografie, serie și număr”, a transmis Poliția Română, pe website-ul oficial.

Alba Iulia

