Video Cursă de mașini pe o stradă din Craiova, terminată cu trei răniți și mai multe mașini avariate

Doi tineri, de 19 ani și, respectiv, 23 ani, care se întreceau cu mașinile pe o stradă din Craiova, au fost implicați într-un accident soldat cu trei răniți și cel puțin cinci autoturisme avariate. O tânără de 18 ani, aflată și aceasta la volan, le-a întrerupt fără să vrea întrecerea.

Cursa ilegală s-a petrecut luni-seara, 20 octombrie 2025, pe bulevardul Decebal din municipiul Craiova, din județul Dolj. În jurul orei 20,41 distracția s-a întrerupt brusc, atunci când un al treilea autoturism, condus de o tânără de 18 ani, a lovit una dintre mașinile conduse de băieți. Șoferița și alte două persoane aflate în mașinile celor doi tineri au suferit răni.

„La fața locului s-au deplasat polițiștii care au stabilit faptul că o tânără de 18 ani, din Caracal, județul Olt, în timp ce conducea un autoturism pe Bulevardul Decebal, către Calea București, la efectuarea virajului la stânga nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autoturism condus de un tânăr de 19 ani, din Craiova, pe Bulevardul Decebal, dinspre Calea București, pe banda 1, care a fost proiectat în alt autoturism condus de un tânăr de 23 de ani, din Craiova, pe banda 2. Din impact, autoturismul condus de tânărul de 23 de ani a fost proiectat în alte autoturisme parcate regulamentar și într-un stâlp de iluminat public”, au transmis reprezentanții IPJ Dolj.

Conducătoarea auto și doi pasageri, din celelalte două autoturisme conduse de tinerii de 19 și 23 de ani, au necesitat îngrijiri medicale, toți trei fiind transportați la spital, conștienți și cooperanți.

„Conducătorii auto au fost testați cu aparatele alcooltest și drugtest, rezultatele fiind negative. În cauză, poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, cercetările fiind continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, au mai precizat polițiștii.

În continuarea cercetărilor, s-a ridicat suspiciunea că cei doi băieți participau, de fapt, la o întrecere neautorizată pe drumurile publice, așa că polițiștii îi cercetează acum sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „participarea, în calitate de conducător de vehicul, la întreceri neautorizate pe drumurile publice”.

Cei doi tineri au rămas fără permisele de conducere, fiindu-le reținute în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice până la finalizarea cercetărilor.