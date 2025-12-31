Video Preparatul gătit de Nadia Comăneci care a cucerit internetul: „Un pic de tradiție românească. Vrei și tu?”

Nadia Comăneci a atras atenția internauților la final de an, după ce a publicat un videoclip în care gătește ardei umpluți, oferind urmăritorilor „un strop de savoare românească”. Pe lângă momentul din bucătărie, fosta mare gimnastă a transmis și un mesaj de Anul Nou

În imaginile postate pe Facebook, fosta gimnastă le-a oferit urmăritorilor „un strop de savoare românească”, prezentând o rețetă simplă de ardei umpluți.

Ingredientele alese sunt la îndemâna oricui: carne tocată de curcan, orez, ceapă, usturoi, pastă de tomate, roșii, ardei și condimente.

„Curcan, trei ouă, orez, ardei… Un pic de tradiție românească. Vrei și tu?”, spune Nadia Comăneci în videoclip, cu naturalețea care i-a cucerit pe internauți.

Reacțiile internauților nu au întârziat să apară. Mulți dintre admiratori au lăudat atât preparatul, cât și apropierea Nadiei Comăneci de public.

„Bucătăreasa noastră dragă! Scumpă, Nadia, ne faci zilele minunate, pline de bucurie! La mulți ani cu multă sănătate, alături de familia ta minunată și de noi! Te iubim!”, a comentat un internaut.

„Felicitări, Nadia! Ardei umpluți, mâncare românească. An Nou cu sănătate și bucurii!”, a scris alt admirator al sportivei.

Mesajele au venit și din partea celor care au mărturisit că preparatul este printre preferatele lor.

„Yummy, încă una preferata mea! Și soțul meu o cere cel puțin o dată pe lună. La mulți ani, Nadia! Noul an să vă aducă multă sănătate, bucurii și succes vouă și celor dragi”, a susținut o altă admiratoare.

Nadia Comăneci a transmis și un mesaj de Anul Nou, atât în limba română, cât și în engleză.

„A sosit momentul să spunem la revedere anul 2025. Anul 2026 să fie un an frumos, cu multă, multă sănătate. Să sărbătorim multe lucruri istorice. Abia aștept să revăd pe toată lumea! La mulţi ani, 2026!”, a transmis Nadia Comăneci.