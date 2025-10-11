Un bărbat din Botoșani, acuzat că și-a bătut și violat fiica vitregă, prins după luni de căutări

Un bărbat din judeţul Botoşani pe numele căruia era emis un mandat de arestare preventivă după ce i-ar fi bătut pe cei doi copii ai concubinei sale, un băiat de 12 ani şi o fată de 14 ani, iar pe copilă ar fi violat-o, a fost prins de poliţişti la Câmpulung Moldovenesc.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale au identificat un bărbat de 45 de ani, din judeţul Botoşani, pe numele căruia era emis, de către Judecătoria Săveni, un mandat de arestare preventivă.

El este cercetat pentru viol, agresiune sexuală, violenţă in familie şi rele tratamente aplicate minorului.

„Din cercetări, a reieşit faptul că acesta, în perioada 2024 - iulie 2025, profitând de starea de vulnerabilitate şi de imposibilitatea de a se apăra a doi minori, fată de 14 ani şi băiat de 12 ani, copiii concubinei sale, ar fi exercitat asupra acestora acte de violenţă şi ar fi supus-o pe fată la agresiuni sexuale si fapte de viol”, a arătat sursa citată.

În urma cercetărilor, el a fost prins în municipiul Câmpulung Moldovenesc, fiind reţinut şi escortat către IPJ Botoşani, unde a fost arestat pentru 30 de zile.