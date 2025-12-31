search
Fructele care reduc inflamația și sunt bogate în vitamine și antioxidanți. De ce este recomand să le consumi iarna

Publicat:

Nutriționiștii avertizează că inflamația de grad scăzut crește iarna, însă consumul de fructe bogate în vitamina C, polifenoli și antioxidanți poate ajuta la reducerea inflamației și la întărirea sistemului imunitar.

Kiwi este bogat în vitamina C FOTO: Shuterstock

Alegerea fructelor colorate poate ajuta la reducerea inflamației și oferă nutrienți esențiali, precum vitamina C, polifenoli și antioxidanți. 

Potrivit nutriționistei Karolin Saweres, inflamația „crește adesea în timpul iernii din cauza expunerii reduse la lumina soarelui, a schimbărilor în nivelul de activitate, a stresului mai ridicat și a tendinței de a consuma alimente mai bogate în calorii și sărace în fibre.”

Specialista subliniază că, deși inflamația este un răspuns natural al sistemului imunitar, cea cronică poate reduce nivelul de energie și poate slăbi capacitatea organismului de a lupta împotriva virozelor sezoniere, scrie eathingwell.

Kiwi, de exemplu, furnizează vitamina E, care „ajută la încetinirea producerii moleculelor care promovează inflamația,” explică Elizabeth Harris, medic nutriționist. De asemenea, este bogat în vitamina C, esențială pentru sănătatea imunitară.

Grapefruit-ul conține vitamina C și flavonoide care „susțin căile antiinflamatorii, sensibilitatea la insulină și sănătatea cardiovasculară,” afirmă Bess Berge, nutriționist.

Mai mult, studiile arată că poate influența expresia genelor implicate în inflamație.

Kaki este bogat în carotenoide și fibre, care susțin „bacteriile benefice din intestin și ajută la reducerea semnalelor inflamatorii,” spune Talia Follador, dietetician.

Portocalele, încărcate cu vitamina C și flavonoide citrice, „ajută la reglarea căilor inflamatorii și reduc stresul oxidativ,” precizează Follador.

În ceea ce privește rodia, aceasta conține polifenoli puternici, în special punicalagine și antociani, care „ajută la reducerea inflamației și sprijină sănătatea inimii,” menționează Berger.

Este utilă în reducerea simptomelor menopauzei și a inflamației la femeile cu sindrom de ovar polichistic.

Nutriționiștii recomandă includerea acestor fructe în salate, iaurturi sau consumul lor ca gustări, pentru a sprijini diversitatea microbiomului intestinal și a menține inflamația sub control.

