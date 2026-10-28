 Un copil de 10 ani a rămas fără un deget într-un bazin de înot din Ștefănești. Poliția a deschis o anchetă | adevarul.ro
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Un copil de 10 ani a rămas fără un deget într-un bazin de înot din Ștefănești. Poliția a deschis o anchetă

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Un copil de 10 ani a rămas fără un deget în timp ce se afla într-un bazin de înot dintr-un complex sportiv. Polițiștii încearcă să stabilească împrejurările în care băiatului i-a fost secționat un deget.

Copilul a fost transportat de urgenţă la spital.
Copilul a fost transportat de urgenţă la spital. Foto: Mediafax

Incidentul s-a petrecut marți, 27 octombrie, la bazinul de înot din cadrul unui complex sportiv din localitatea argeşeană Ștefănești.

Polițiștii au fost alertați printr-un apel la 112 și au mers la complexul sportiv pentru a verifica cele întâmplate. Din primele cercetări a reieșit că băiatul, în vârstă de 10 ani, se afla în bazin în momentul în care a fost rănit. Un echipaj medical l-a preluat și l-a transportat la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Reprezentanții IPJ Argeș au anunțat că polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs incidentul.

„La data de 27 octombrie 2026, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ștefănești au fost sesizați, prin apel la 112, cu privire la producerea unui incident în incinta unui complex sportiv din orașul Ștefănești, în urma căruia un minor ar fi suferit o vătămare la nivelul unui deget de la o mână.

La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ștefănești, iar din primele verificări efectuate a reieșit faptul că unui minor de 10 ani, în timp ce se afla în bazinul de înot, în împrejurări ce fac obiectul cercetărilor, i-ar fi fost secționat un deget de la o mână.

Ulterior, acesta a fost preluat de un echipaj medical și transportat la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate.

De asemenea, pentru asigurarea cadrului legal necesar verificărilor, în cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, în care cercetările sunt continuate, pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care evenimentul a avut loc și luarea măsurilor legale care se impun”, au transmis reprezentanții IPJ Argeș.

Potrivit presei locale, s-ar fi reuşit recoperarea degetului secţionat, care a fost transportat, alături de copil, la un spital din Capitală, în speranţa că medicii vor reuşi să intervină la timp a-l putea implanta.

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