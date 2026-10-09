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Incident tragic în Dolj: un bărbat a murit după ce o grindă de beton a căzut peste un excavator

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Un bărbat a murit vineri, 9 octombrie, în municipiul Băilești, Dolj, după ce o grindă de beton a căzut peste un excavator, în timpul unor lucrări de demolare.

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Foto: Facebook/Plus Oltenia

Potrivit Plus Oltenia, la fața locului au fost mobilizate echipaje din cadrul Secției de Pompieri Băilești, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS), un echipaj de prim ajutor (EPA) și un echipaj de descarcerare din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Craiova.

La sosirea salvatorilor, victima era deja decedată.

Din cauza complexității intervenției, la fața locului a fost trimis și containerul Multirisc al Detașamentului 2 de Pompieri Craiova.

Pompierii acționează împreună cu echipajele de descarcerare grea pentru extragerea victimei din excavator.

„Intervenția presupune operațiuni dificile, care necesită profesionalism, precizie și o permanentă atenție la riscurile existente. Pompierii acționează cu responsabilitate și determinare, acordând o importanță deosebită siguranței personalului de intervenție și gestionării fiecărei etape a misiunii. Misiunea este în desfășurare”, potrivit ISU Dolj

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