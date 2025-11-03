Exploatare șocantă în Italia: zeci de moldoveni obligați să muncească până la epuizare

Cel puțin 50 de moldoveni au fost aduși în Italia, unde au fost exploatați pe câmpurile din zona Mantova, în nordul țării, lucrând la recolta de dovleci și pepeni roșii și având ture lungi și epuizante și fiind hărțuiți de șefii lor, relatează presă italiană.

Conform presei din Italia, moldovenii „aflați în stare de nevoie extremă” erau aduși în Italia cu documente false, în care naționalitatea lor era trecută ca română sau bulgară. Aceștia erau exploatați, lucrând până la 16 ore pe zi sub supravegherea constantă a șefilor și primind salarii „mizere”.

Autoritățile din Italia au pus sub învinuire doi antreprenori, de 39 și 56 de ani, din zona Mantova.

,,Doi antreprenori au fost puși sub măsuri preventive emise de judecătorul de instrucție din Mantova, după o amplă anchetă desfășurată de carabinierii de la Nucleul de Investigații și de la Nucleul local al Inspectoratului de Muncă, anchetă care dusese deja la arestarea a doi moldoveni acuzați de aceleași fapte. Un antreprenor în vârstă de 39 de ani, rezident în Poggio Rusco (provincia Mantova), a fost plasat în arest la domiciliu, iar un altul, de 56 de ani, din Bondeno (provincia Ferrara), a primit interdicția de a intra în provincia Mantova.

În fermele lor agricole, care produc pepeni și dovleci din soiurile tipice zonei Mantova, ambele produse având marca IGP (Indicație Geografică Protejată) și fiind exportate și în străinătate, cei doi nu aveau nicio ezitare să folosească muncitori străini aduși în Italia printr-un sistem care le permitea să evite cotele legale. Muncitorii erau obligați să lucreze în ritmuri istovitoare, fiind cazați în locuințe degradate și insalubre, pentru care, totuși, trebuiau să plătească chirie. Orice abatere de la regulile impuse de caporali era pedepsită cu concedierea și trimiterea înapoi în țară”, mai notează jurnaliștii italieni.

Potrivit acestora, complicii italienilor erau doi antreprenori moldoveni care se ocupau cu aducerea ilegală a lucrătorilor din Republica Moldova, iar ,,carabinierii, în colaborare cu Europol, au stabilit că peste 50 de persoane au intrat ilegal în Italia datorită acestor doi moldoveni. Aceștia acționau și ca „caporali”, organizând munca muncitorilor fără acte, mutându-i dintr-o fermă în alta, în schimbul unor sume de bani”.

Cei doi antreprenori italieni au ajuns în vizorul anchetatorilor după ce, pe 14 octombrie anul trecut, cei doi moldoveni au fost arestați.

Cazul este investigat pentru a stabili toate circumstanțele.