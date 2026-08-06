Traseul liniei metropolitane M21 din Cluj-Napoca se modifică. Restricțiile de circulație stabilite temporar

Lucrările de reparații la o stradă din comuna Florești, de lângă Cluj-Napoca, aduc joi, 6 august, și vineri, 7 august, restricții de circulație în zonă.

„Compania de Transport Public (CTP) Cluj-Napoca S.A. informează publicul călător că, în perioada 05.08.2026 – 07.08.2026, vor fi instituite restricții de circulație pe strada Cetății din localitatea Florești, ca urmare a executării unor lucrări de reparații și întreținere a părții carosabile”, anunță reprezentanții CTP.

Astfel, în perioada menționată, linia metropolitană M21 va circula, pe ambele sensuri, pe strada Eroilor până la intersecția cu strada Avram Iancu.

Se suspendă următoarele stații:

· Tur: Luxor Sud, Sub Cetate Est, Muncitorilor,

· Retur: Sub Cetate Vest, Luxor Nord.

Călătorii vor putea utiliza, în schimb, următoarele stații aflate pe traseul deviat:

· Tur: Profi Est, Primăria Florești Sud; Complex Florești;

· Retur: Iuliu Hosu; Primăria Florești Nord; Profi Vest.