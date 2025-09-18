Accident cu trei victime, una încarcerată, în Craiova. Un șofer de 80 de ani a intrat cu mașina într-un autobuz

Un accident rutier în urma căruia trei persoane au ajuns la spital s-a produs joi, 18 septembrie 2025, în municipiul Craiova. Un șofer în vârstă de 80 de ani nu a acordat prioritate de trecere unui autobuz.

Accidentul s-a produs joi, 18 septembrie 2025, în jurul pprânzului, la intersecția străzilor Alexandru Macedonski cu Împăratul Traian, din municipiul Craiova, județul Dolj.

„La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Biroului Rutier Craiova care au stabilit faptul că un bărbat, de 80 de ani, din municipiul Craiova, în timp ce conducea un autoturism la intersecția străzilor Alexandru Macedonski cu Împăratul Traian, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autobuz condus de un bărbat, de 56 de ani, din municipiul Craiova”, au precizat polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt.

Trei persoane au necesitat îngrijiri medicale, una dintre acestea fiind în stare gravă. Printre răniți se află și șoferul care nu a acordat prioritate de trecere.

„La locul evenimentului s-au deplasat de urgență mai multe echipaje de intervenție din cadrul ISU Dolj – autospeciale de descarcerare, ambulanțe SMURD – precum și echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean. La sosirea echipajelor, s-a constatat că o persoană aflată în autoturism este inconștientă și încarcerată”, au transmis reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dollj. Persoana inconștientă a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind transportată la spital.

Polițiștii au precizat că persoanele rănite sunt conducătorul auto de 80 de ani, o femeie de 79 de ani, pasageră în autoturism, și o altă femeie, de 69 de ani, pasageră în autobuz.

Polițiștii l-au testat cu aparatul alcooltest pe conducătorul mijlocului de transport în comun, rezultatul fiind negativ. Șoferul autoturismului nu a putut fi în schimb testat, urmând ca acestuia să-i fie prelevate mostre biologice în vederea stabilirii concentrației de alcool.

În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, cercetările fiind continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, a mai transmis IPJ Dolj.