Rică Răducanu, despre accidentul lui Toto Dumitrescu: „În general, copiii de bani gata se apucă de nenorociri”

Fostul mare portar al echipei Rapid, Rică Răducanu, îl compătimește pe Ilie Dumitrescu, a cărui fiu, Toto, a fost implicat într-un accident rutier în Capitală.

Duminică, 14 septembrie, în zona bulevardului Primăverii din Capitală, Toto Dumitrescu, aflat la volanul unui SUV, a lovit un autoturism Audi negru condus de Ilinca Amariei, locul 384 WTA. Din impact, mașina actorului a ricoșat și a avariat un alt vehicul aflat în intersecție.

Tânăra sportivă a rămas prinsă în interiorul mașinii și a fost transportată la spital cu răni la picioare. Ulterior, ea ar fi solicitat externarea.

Surse din Brigada Rutieră au confirmat pentru Gazeta Sporturilor că la volan se afla jucătoarea de tenis Ilinca Amariei.

După coliziune, Toto Dumitrescu a părăsit locul accidentului, fiind găsit ulterior de anchetatori într-un apartament din Ilfov. Actorul a negat inițial că ar fi consumat droguri: „Nu consumasem nimic”. Totuși, testele efectuate au arătat prezența cocainei.

Întrebat de ce a fugit, Toto a spus: „Am fost speriat”, adăugând despre șoferița implicată că „a fost greșeala ei”.

Actorul Toto Dumitrescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru „săvârșirea infracțiunii de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia”.

Miercuri, 17 septembrie, Parchetul Judecătoriei Sectorului 1 a anunțat că „s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de un inculpat pentru comiterea infracțiunii de părăsire a locului accidentului”. Procurorii au precizat că fiul lui Ilie Dumitrescu nu este la primul conflict cu legea penală.

„În general, copiii de bani gata, chiar și de fotbaliști, se apucă de nenorociri”

Fosta glorie a echipei Rapid Rică Răducanu și-a exprimat părerea despre necazul care s-a abătut, zilele trecute, asupra familiei lui Ilie Dumitrescu:

„În general, copiii de bani gata, chiar și de fotbaliști, se apucă de nenorociri. Dacă nu ești atent cu ei, tu, ca părinte, să-i supraveghezi, încă de mici, dacă-i scapi din mână, copiii o iau razna, se iau după anturaj”, a declarat acesta.

