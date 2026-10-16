 Accident cu 20 de victime după o coliziune între un autobuz și o mașină în Craiova. Planul Roșu de Intervenție, activat: un mort, 6 călători la spital | adevarul.ro
search
Vineri, 16 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Accident cu 20 de victime după o coliziune între un autobuz și o mașină în Craiova. Planul Roșu de Intervenție, activat: un mort, 6 călători la spital

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Sursa: ISU Dolj

UPDATE Mașina a intrat pe sens opus, susțin polițiștii

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj au transmis că accidentul s-a produs pe strada Brestei din Craiova după ce o mașină condusă de un tânăr de 20 de ani a intrat pe sensul opus, unde circula autobuzul:

„La faţa locului s-au deplasat poliţişti din cadrul Biroului Rutier Craiova care au stabilit că un tânăr, de 20 de ani, din municipiul Craiova, în timp ce conducea un autoturism pe strada Brestei, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, ar fi pătruns pe sensul opus de mers şi ar fi intrat în coliziune cu un autobuz condus de un bărbat, de 47 de ani, din municipiul Craiova”.

În urma accidentului, şoferul de 20 de ani a murit, iar alte 6 oameni care se aflau în autobuz au fost transportate la spital.

Conducătorul auto al autobuzului a fost testat pentru consum de alcool, rezultatul fiind negativ.

Poliţiştii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă şi continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

UPDATE - Un om a murit

O persoană a fost declarată decedată în urma accidentului, au informat serviciile de intervenție.

Alte șase persoane au fost transportate la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Știre inițială

Un accident rutier în care au fost implicate un autoturism și un autobuz destinat transportului de persoane s-a produs în municipiul Craiova. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție, după ce au fost anunțate 20 de persoane implicate, dintre care șapte au nevoie de îngrijiri medicale. 

Șapte persoane au fost rănite
Șapte persoane au fost rănite Foto: ISU Dolj

Potrivit primelor informații, o persoană se află în stare critică, fiind în stop cardio-respirator.

La locul accidentului au fost mobilizate echipaje de pompieri și medicale, pentru acordarea asistenței persoanelor implicate și gestionarea situației.

accident
În accident au fost implicate un autoturism și un autobuz Foto: altastire.ro

Intervenția se desfășoară cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, două ambulanțe SMURD, o autospecială pentru transportul personalului și al victimelor multiple, precum și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

Misiunea este în dinamică.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump numește atacurile ucrainene asupra rafinăriilor lui Putin „o rușine”
digi24.ro
image
Țara care a redus săptămâna de lucru de la șase la cinci zile. „Cea mai importantă victorie a muncitorilor”
stirileprotv.ro
image
Victor Ponta salută plecarea USR din Palatul Victoria. „AMR 3. Cea mai mare rușine și catastrofă pentru diplomația României va lua sfârșit”
gandul.ro
image
Iarna lovește în plină toamnă pe Transfăgărășan! Ninge abundent, iar drumarii au scos utilajele de deszăpezire
mediafax.ro
image
”S-au pierdut două puncte!”. Concluzie categorică după U Craiova – Getafe 1-1
fanatik.ro
image
Cum să fii milionar în sistemul sanitar. Procurorii DNA l-au iertat pe patronul Romgermed de un prejudiciu de 3 milioane de euro, produs Spitalului Sf. Ioan din București
libertatea.ro
image
VIDEO. Momentul în care o adolescentă s-a ridicat din sicriu la propriul ei priveghi
digi24.ro
image
„Mai bine îmi iau viața decât să semnez!” » Drama fostului stelist obligat să joace pentru echipa lui Ceaușescu: „M-au torturat într-o anticameră!”
gsp.ro
image
"Cutremur" în Europa: UEFA, gata să excludă gigantul de 1,5 miliarde de euro din toate competițiile!
digisport.ro
image
Brooke Shields, secretul siluetei de invidiat la 59 de ani. Antrenamentul care a ajutat-o să slăbească
click.ro
image
"Cerșetorul cu Lexus" din Iași a adunat de la trecători o sumă uriașă în doar 8 ore
antena3.ro
image
Pentru prima dată, un executiv recunoaşte: Calitatea produselor din magazinele din Germania e superioară celei din România şi Europa de Est
zf.ro
image
Fructul gigant cultivat în grădina unei familii din Maramureş. Ajunge la 200 kg şi continuă să crească
observatornews.ro
image
Avem înregistrarea cu mesajul de adio al Mădălinei Apostol. Ultimele cuvinte înainte de tragedie
cancan.ro
image
Programul de guvernare anunță indexarea pensiilor plus un pachet de ajutoare pentru pensionari în 2027
newsweek.ro
image
FOTO. „Așa îmi imaginez că arată Femeia Fantastică”. Cea mai frumoasă jucătoare de rugby i-a cucerit pe fani
prosport.ro
image
Ce să faci cu jaluzelele în fiecare seară, când temperaturile scad. Trucul simplu pentru o casă mai călduroasă
playtech.ro
image
Fostul atacant al lui Adrian Mititelu a susținut Universitatea Craiova din tribune la meciul cu Getafe
fanatik.ro
image
Stinge Ilie Bolojan lumina în cămară prin votul dat Guvernului PSD? Ce urmărește PNL prin acest compromis. Analiza unui expert în politică
ziare.com
image
"Nebunie" în UEL: echipa de liga a doua a avut 1-0 cu "balaurul" de 459.000.000 de euro! Cât s-a terminat
digisport.ro
image
Testul simplu care îți arată ce calitate secretă folosești în fiecare zi
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Guvernul Luca Niculescu schimbă harta României! DECIZIE de ULTIMĂ ORĂ
romaniatv.net
image
Victor Ponta, cu iubita la doctor! Fostul premier, moment de tandrețe în public alături de Cristina Petrovici | Foto Paparazzi
mediaflux.ro
image
Arhivele Securității: imagini rare și detalii explozive din culisele europene ale lui Dinamo - mese de lux, bani, fete și vacanțe pentru arbitri + „A apreciat-o pe informatoarea «Brândușa»”
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Indicatorul rutier care derută șoferii. Amenzi de până la 1.730 de lei și permis suspendat pentru 60 de zile
actualitate.net
image
Irina Rimes rupe tăcerea înainte de plecarea de la Vocea României. Ce relație are, de fapt, cu Tudor Chirilă, Smiley, Theo Rose și Horia Brenciu. „O să-mi lipsească și nu o să-mi lipsească”
click.ro
image
Adriana Bahmuțeanu, de două luni departe de soț: „Este cumplit de greu!” Visul legat de copii și schimbările făcute după vizita la diabetolog
click.ro
image
Bianca Rus este singură! Declarațiile artistei după ce anunța că se iubește cu un afacerist
click.ro
Andrea Sunshine, Instagram (7) jpg
S-a culcat cu 800 de bărbați, adoră relațiile intime, dar spune că a decis să renunțe la sex, după ce a găsit o ”variantă mai bună”. Care e aceasta?
okmagazine.ro
FotoJet (86) jpg
”Nici nu se mai chinuie să ascundă extratereștrii de la Casa Albă!” Femeile din cercul lui Trump au îngrozit rețelele de socializare
okmagazine.ro
Napoleon pe Sfânta Elena. Pictură de Franz Josef Sandmann,  circa 1820
Napoleon pe insula Sfânta Elena: ultimii ani ai unui împărat în exil
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Accident grav în Craiova: Planul Roșu de Intervenție, activat după impactul dintre un autobuz și un autoturism. O persoană, în stop cardio-respirator
image
Irina Rimes rupe tăcerea înainte de plecarea de la Vocea României. Ce relație are, de fapt, cu Tudor Chirilă, Smiley, Theo Rose și Horia Brenciu. „O să-mi lipsească și nu o să-mi lipsească”

OK! Magazine

image
”Nici nu se mai chinuie să ascundă extratereștrii de la Casa Albă!” Femeile din cercul lui Trump au îngrozit rețelele de socializare