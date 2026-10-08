Planul Roșu de Intervenție a fost activat, joi, în județul Vâlcea, după un accident rutier produs în localitatea Mateești. În coliziune au fost implicate un microbuz și un autoturism, iar la fața locului se aflau aproximativ 10 persoane.

Plan Roșu în Vâlcea după un accident între un microbuz și un autoturism. Foto: seintamplainvalcea.ro

La locul accidentului au fost mobilizate echipaje de la Detașamentul de Pompieri Râmnicu Vâlcea, Stația de Pompieri Grădiștea, Punctele de Lucru Horezu și Bunești.

Salvatorii au intervenit cu o autospecială de stingere și descarcerare, o autospecială pentru transport victime multiple, o ambulanță SMURD și trei ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Vâlcea.

Potrivit informațiilor transmise în timpul intervenției, echipajele medicale au identificat până la acel moment cinci victime, toate conștiente. Celelalte persoane implicate erau evaluate medical la fața locului, notează Vocea Vâlcei.

Activarea Planului Roșu a fost decisă ținând cont de numărul persoanelor implicate în accident și de necesarul de resurse medicale și de salvare.

La locul evenimentului s-a deplasat și prim-adjunctul inspectorului-șef al ISU Vâlcea.

Intervenția era în desfășurare, iar autoritățile urmau să stabilească în urma evaluărilor medicale câte dintre persoanele implicate necesită transport la spital și care este gravitatea rănilor.