18 tone de roșii au ajuns peste o Dacie. Un TIR scăpat de sub control a provocat un accident neobișnuit

Un TIR a intrat pe contrasens pe o rampă de acces către autostrada A16, în apropiere de Pomigliano d’Arco, Italia, și a fost la un pas să lovească frontal un autoturism. Șoferul camionului a frânat brusc pentru a evita impactul, însă manevra a provocat un incident neobișnuit: aproximativ 18 tone de deșeuri de roșii s-au răsturnat peste mașina aflată în mers.

Incidentul s-a produs duminică, pe rampa de acces către autostradă de pe strada Passariello, notează ilfattovesuviano.it.

Din motive care nu au fost încă stabilite, conducătorul TIR-ului a ajuns să circule pe sensul opus, iar în scurt timp s-a trezit față în față cu un autoturism Dacia care circula regulamentar.

Șoferul camionului a reacționat în ultimul moment și a frânat puternic, reușind să evite coliziunea frontală. Manevra a avut însă o consecință neașteptată. Frânarea bruscă a făcut ca încărcătura din TIR să se deplaseze, iar o cantitate uriașă de resturi de roșii s-a vărsat peste autoturism.

Mașina a fost aproape complet acoperită, iar roșiile au ajuns atât pe caroserie, cât și pe carosabil. Imaginile surprinse după incident au arătat o scenă neobișnuită, autoturismul fiind practic „îngropat” sub încărcătura camionului.

Poliția Municipală a intervenit la fața locului și a închis temporar rampa de acces către autostrada A16 pentru a permite operațiunile de curățare. Pentru îndepărtarea resturilor de pe șosea și curățarea vehiculelor a fost solicitat și sprijinul Protecției Civile locale.

Polițiștii au verificat documentele și situația camionului și l-au sancționat pe șofer pentru circulația pe contrasens. Autotrenul a fost, de asemenea, imobilizat administrativ.

În urma verificărilor, autoritățile au descoperit și că TIR-ul era deja vizat de o măsură de sechestru fiscal.

Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu o coliziune frontală și, potrivit informațiilor disponibile, nu au fost raportate victime. Autoritățile continuă verificările pentru a stabili exact cum a ajuns camionul pe contrasens.