Video Hârtie igienică împrăștiată pe Valea Oltului după răsturnarea unui TIR. Traficul a fost deviat

Un tir încărcat cu hârtie igienică s-a răsturnat, joi dimineață, pe DN7, în județul Vâlcea, după ce șoferul a pierdut controlul volanului într-o curbă. În urma accidentului, traficul rutier a fost blocat, iar autoritățile au dispus devierea circulației.

Potrivit primelor informații, camionul se deplasa pe DN7, iar într-o zonă cu viraje șoferul nu a mai reușit să mențină direcția de mers. TIR-ul a ieșit de pe partea carosabilă și s-a răsturnat, iar încărcătura transportată s-a împrăștiat în zona drumului.

La fața locului au intervenit echipaje ale Poliției Rutiere și ale administratorului drumului pentru securizarea zonei, îndepărtarea mărfii și eliberarea carosabilului. Pentru evitarea blocajelor, circulația a fost deviată pe rute alternative până la finalizarea intervenției.

Șoferii care au tranzitat zona au fost sfătuiți să circule cu atenție și să respecte indicațiile polițiștilor aflați în teren.

Trafic reluat pe un singur sens

După mai bine de cinci ore în care circulația a fost complet blocată pe Valea Oltului, traficul pe DN7, în zona Bujoreni, a fost reluat parțial.

„Circulația rutieră pe DN7, în zona localității Bujoreni, a fost reluată pe un singur sens de mers, fiind dirijată de echipajele Poliției Rutiere”, au transmis reprezentanții DRDP Craiova.

Șoferii sunt avertizați că traficul se desfășoară în continuare cu dificultate, deoarece autocamionul implicat în accident ocupă o bandă de circulație, iar încărcătura acestuia este împrăștiată atât pe acostament, cât și pe partea carosabilă.

Intervenția echipelor de salvare și a drumarilor a fost complicată și de faptul că, în urma accidentului, autocamionul a rupt doi stâlpi de medie tensiune.

Din acest motiv, înainte de începerea operațiunilor de degajare a carosabilului a fost necesară intervenția echipelor de specialitate pentru remedierea situației și asigurarea zonei.

Pe durata blocajului, pe DN7 s-au format coloane de autovehicule.

„Având în vedere valorile foarte ridicate de trafic specifice DN7, estimăm că deblocarea completă a circulației va mai dura, existând coloane importante de autovehicule formate în zonă”, au precizat reprezentanții instituției.

Polițiștii aflați la fața locului recomandă conducătorilor auto să respecte indicațiile agenților rutieri, să circule cu prudență și, dacă este posibil, să aleagă rute alternative până la finalizarea intervenției și revenirea traficului la normal.