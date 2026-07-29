 Trafic deviat pe Autostrada A1, după un accident între două mașini și un TIR. O persoană a ajuns la spital | adevarul.ro
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Trafic deviat pe Autostrada A1, după un accident între două mașini și un TIR. O persoană a ajuns la spital

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Traficul este deviat miercuri pe Autostrada A1, pe sensul București – Pitești, între localitățile Bolintin-Deal și Bolintin-Vale, după un accident în care au fost implicate două autoturisme și un autocamion. O persoană rănită a fost transportată la spital.

FOTO: Arhivă
FOTO: Arhivă

Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române anunță că circulația pe Autostrada A1, pe sensul București – Pitești, a fost deviată între kilometrii 23 și 30, în zona localităților Bolintin-Deal și Bolintin-Vale, pentru efectuarea cercetărilor la locul unui accident rutier.

Potrivit polițiștilor, în accident au fost implicate două autoturisme și un autocamion.

În urma impactului, o persoană a fost rănită și a necesitat transportul la spital pentru îngrijiri medicale.

Polițiștii efectuează cercetări pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.

Conform estimărilor transmise de Centrul INFOTRAFIC, circulația pe Autostrada A1 urmează să fie reluată după ora 12:30.

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