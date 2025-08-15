Turiștii au luat cu asalt litoralul românesc. Grad de ocupare de 100% în cel mai aglomerat weekend din această vară

Cel mai aglomerat weekend al sezonului 2025 pe litoralul românesc se înregistrează în minivacanţa de Sfânta Maria, susţine Asociaţia Patronală RESTO Constanţa.

"Ar trebui să declar ca avem aproximativ 155.000 turişti pe litoral în acest moment, pentru că acesta e numărul locurilor de cazare autorizate - conform cifrelor recent anunţate de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului. În realitate, avem cu mult peste 155.000 de turişti la mare, pentru că, în continuare, avem zeci de mii de turişti cazaţi în structuri neautorizate. Înţelegem şi susţinem total campania lansată de premierul României, llie Bolojan, împotriva comerţului şi turismului ilicit şi tocmai de aceea, în numele operatorilor HORECA ce lucrează legal şi autorizat, aşteptăm cu nerăbdare ca, în sfârşit, instituţiile statului sa înceapă acţiuni care sa scoată la lumină cazările la negru, în mii de vile şi de apartamente de vacanţă nefiscalizate, şi comerţul ilicit de pe plaje şi din bucătăriile de acasă", a transmis preşedintele RESTO, Corina Martin, scrie Agerpres.

Aceasta a adăugat: "Patronatul RESTO a solicitat Prefecturii Constanţa, cu peste o săptămână în urmă, convocarea unui Comandament care să reunească reprezentanţii instituţiilor cu atribuţii în acest sens, de asemenea Direcţia de control a Ministerului public şi reprezentanţii patronatelor. De exemplu, colegii noştri din Patronatul EFORIE vor indica exact locaţiile şi zonele de cazare neautorizată. Din păcate, nu am primit nici un răspuns de la Prefectura Constanţa, deci vom continua să cerem instituţiilor statului să ne asigure un mediu concurenţial corect şi egal, înainte ca Guvernul să crească din nou TVA-ul în turism în octombrie - aşa cum a fost anunţat deja ca intenţie - dacă nu se va colecta mai mult din industria ospitalităţii până în toamnă".

De asemenea, Corina Martin l-a întrebat pe actualul ministru, Radu Miruţă, "cât timp îşi alocă pentru ca, în sfârşit, România să introducă sistemul de numărare / evidenţă a turiştilor cazaţi - astfel încât să afle şi ministrul, şi mass-media şi să aflăm şi noi, specialiştii, câţi turişti au dormit noaptea trecută la Mamaia sau la Sinaia".

În topul celor mai căutate staţiuni de pe litoral - în structurile de cazare autorizate - pe primele locuri se află Mamaia, Neptun-Olimp şi Venus, dar dacă ne referim la destinaţiile cu cel mai mare grad de turism nedeclarat, în top sunt Eforie, Mamaia Nord, Vama Veche şi Costineşti. Per ansamblu, însă, majoritatea destinaţiilor estivale din Europa înregistrează scăderi ale numărului de turişti, iar destinaţiile din România, între care şi litoralul românesc, nu fac excepţie. "Avem cel mai dificil sezon din ultimii 15 ani, exceptând perioada Covid şi, tocmai de aceea, se impune să abordăm, extrem de ferm şi de serios, măsuri speciale, care să susţină atât industria, cât şi imaginea turistică a României", a declarat Corina Martin.