Litoralul pentru toți, ediția 2025. Prețuri și oferte în luna septembrie în stațiunile românești de la Marea Neagră

Programul „Litoralul pentru toți 2025” revine, în această toamnă, cu reduceri substanțiale pentru cei care vor să se bucure de mare la început de toamnă. Perioada a doua a programului, desfășurată între 1 septembrie și 15 octombrie 2025, aduce tarife cu până la 40% mai mici față de sezonul de vârf, în toate stațiunile de pe litoralul românesc.

Fără aglomerația din sezonul de vârf, cu plaje mai libere și temperaturi plăcute, stațiunile de pe litoralul românesc se pregătesc să își primească oaspeții cu oferte tentante. Pachetele pornesc de la cazare fără mese incluse, în unități de două stele, până la all-inclusive, în hoteluri de patru stele.

Ce oferte sunt valabile la mare în programul „Litoralul pentru Toți”, ediția 2025

Portalurile de specialitate afișează sute de unități participante, cu prețuri reduse. Agențiile de turism promit oferte speciale, prețuri reduse cu până la 40%, comparativ cu de vârful de sezon.

Lista stațiunilor incluse este: Mamaia, Eforie Nord și Sud, Neptun, Olimp, Saturn, Venus, Cap Aurora, Jupiter, Vama Veche, Costinești și Techirghiol.

În cadrul acestui program, turiștii pot beneficia de sejururi de minim 5 nopți în hoteluri de 2, 3 și 4 stele din stațiunile de pe litoralul românesc. Tarifele variază în funcție de facilități, distanța față de plajă și tipul de cazare. Iată câteva exemple de oferte disponibile în septembrie 2025:

Eforie Nord

Eforie Nord se remarcă prin facilitățile spa și pachetele ce includ mic dejun. Tarifele sunt medii. Stațiunea oferă o gamă variată de opțiuni, de la hoteluri de lux cu piscine și tratamente, până la pensiuni și hoteluri economice.

Pentru un raport bun preț/facilități, pensiunile și hotelurile de 2–3 stele sunt cea mai bună alegere.

Costinești

Stațiunea oferă cele mai accesibile prețuri de pe litoral. Cazarea fără masă începe de la 110 lei pe persoană pe noapte și ajunge la 200 de lei.

Costinești rămâne, așadar, o opțiune excelentă pentru tineri, studenți sau familii care doresc o vacanță simplă, cu acces ușor la plajă.

Neptun-Jupiter

În zona Neptun-Jupiter, turiștii pot găsi pachete all-inclusive în jur de 285 lei pe persoană pe noapte. Stațiunile sunt cunoscute pentru facilitățile prietenoase cu familiile, oferind servicii adaptate copiilor și activități recreative.

Zona este potrivită pentru cei care doresc un echilibru între confort, preț și liniște, departe de agitația stațiunilor mari.

Venus-Saturn

De asemenea, pentru turiștii care preferă un sejur relaxat, departe de aglomerație, Venus și Saturn sunt alegerea perfectă. Cu prețuri de aproximativ 240 lei pe persoană pe noapte și opțiuni fără masă, aceste stațiuni oferă un cadru liniștit, cu plaje mai puțin populate.

Cât costă un sejur in Mamaia în septembrie 2025

Mamaia rămâne una dintre cele mai populare destinații de pe litoralul românesc. Complexele turistice din Mamaia oferă frecvent piscină, spa, plajă privată sau parteneră, precum și locuri de joacă pentru copii.

În cadrul programului „Litoralul pentru toți”, turiștii pot beneficia de oferte atractive. De exemplu, un hotel de 4 stele oferă pachete all-inclusive la prețuri începând de la 209,5 lei/persoană/noapte.

Pentru cei care doresc cazare fără masă inclusă, tarifele pot începe de la 120 lei/persoană/noapte în camere duble, aproape de plajă.