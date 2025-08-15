search
Întârzieri de 200 de minute la sosirea trenurilor pe litoral. Ce anunț a făcut CFR cu privire la bilete

Publicat:

CFR Călători a transmis că circulația trenurilor de călători spre litoral a fost perturbată din cauza unor probleme la infrastructura feroviară între stațiile Fetești şi Cernavodă, din noaptea de 15 august, astfel că acestea au înregistrat întârzieri cuprinse între 64 şi 200 de minute.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

„CFR Călători informează că, urmare a unor probleme la infrastructura feroviară între stațiile Fetești - Cernavodă, din noaptea de 15 august a.c., a fost afectată circulația mai multor trenuri de călători care au înregistrat întârzieri cuprinse între 64 şi 200 de minute.

De astă-noapte, circulația trenurilor pe distanța Feteşti - Cernavodă se realizează cu tracţiune diesel. Circulaţia în zona afectată se realizează în funcţie de măsurile operative stabilite şi dispuse de managerul infrastructurii feroviare - CFR SA. Acest deranjament a dus la întârzieri şi/sau modificări şi în programul de circulaţie a altor trenuri de călători”, se arată într-un comunicat al CFR Călători, potrivit Agerpres.

Compania dă asigurări că este în permanent contact cu managerul infrastructurii feroviare, CFR SA, pentru rezolvarea operativă a tuturor problemelor, astfel încât toate trenurile şi călătorii să ajungă la destinaţie în siguranţă. Astfel, CFR Călători a pus la dispoziţie tracţiune diesel în zonele unde CFR SA a solicitat.

Pasagerii care au bilete la trenurile afectate pot primi, la cerere, contravaloarea biletelor achiziţionate şi neutilizate (fie pentru întreaga rută, fie pentru distanţa neefectuată din ruta respectivă), conform Regulamentului de transport pe calea ferată în vigoare”, subliniază reprezentanţii CFR Călători.

CFR Călători pune la dispoziție întreaga capacitate de vagoane disponibilă

Compania anunță măsuri speciale pentru perioada minivacanței de Sfânta Maria, una dintre cele mai aglomerate din sezonul estival. În zilele cu trafic intens, compania va pune la dispoziția călătorilor întreaga capacitate de vagoane disponibilă, urmărind să acopere cererea ridicată de locuri.

Vor fi suplimentate trenurile cele mai solicitate spre și dinspre centrele de pelerinaj, pentru a facilita participarea credincioșilor la slujbele prilejuite de sărbătoare. Totodată, „Trenurile Soarelui vor beneficia de vagoane în plus pentru a transporta turiștii către litoral, unde vor avea loc evenimente dedicate Zilei Marinei Române.

 „CFR Călători depune eforturi susținute pentru menținerea în circulație a tuturor unităților de material rulant dotate constructiv cu instalații de climatizare. Întregul parc de vehicule feroviare este verificat tehnic și funcțional înainte de plecarea în cursă, pentru evitarea defectărilor în parcurs” transmite compania de stat.

