Peste 150.000 de turiști, așteptați pe litoral în weekendul de Sfânta Maria. Evenimentele dedicate Zilei Marinei sunt în curs. Cazinoul va avea program prelungit

Au început festivitățile dedicate Zilei Marinei. Vineri, pe faleza cazinoului din Constanța sunt așteptați peste 12.000 de spectatori, care vor veni să asiste la spectacolul naval și aeronaval. Numărul turiștilor de pe Litoral va fi uriaș în weekend, potrivit estimărilor.

Vineri, de Ziua Marinei, vor face spectacol zeci de nave, dar și avioane militare din cadrul Forțelor Navale, potrivit Știrilor ProTV. Hotelierii se așteaptă la aproximativ 150.000 de turiști pe litoral.

Seria manifestărilor de Ziua Marinei a început cu o expoziție de tehnică militară pe faleza cazinoului și cu un spectacol.

Festivitățile, la care vor participa aproximativ 3.500 de marinari, vor atinge punctul culminant vineri.

„Vor participa 25 de nave dintre care 19 ale Forțelor Navale Române, trei ale Gărzii de Coastă, trei Agenția de salvare două din Turcia una din Bulgaria. Mai avem 20 de ambarcațiuni rapide, 20 de aeronave”, a precizat Corneliu Pavel, ofițer de presă al Statului Major al Forțelor Navale:

Cazinoul va avea program prelungit tot weekendul.

„Vom avea trei zile 15, 16 și 17 august în care accesul se va încheia la ora 24. Biletul pentru acces este de 53 de lei și avem un bilet cu reducere pentru cei vârstnici copii studenți 26 de lei”, a explicat Ana Maria Mișa, directorul complexului Casino Constanța.

Cei care nu se grăbrsc, cu greu vor mai găsi un loc de cazare pe litoral.

„Avem peste 150.000 de locuri de cazare atestate, acestea vor fi pline”, consideră Cristian Bărhălescu, reprezentant ANAT.