Cum ne putem atinge obiectivele financiare în 2026?

Corneliu Ionescu, trainer și coach financiar Banometru, program gratuit de educație financiară, analizează cum a fost 2025 pentru bugetele românilor și ce pot face aceștia pentru un 2026 mai prosper.

“Tot mai mulți români își asumă propria viață financiară, au înțeles că stă in puterea lor să se organizeze, să viseze, să construiască, că pot lua decizii în ceea ce privește viața lor.”

După aproape 10 ani de educație financiară, cum a evoluat relația românilor cu banii, ce ai observat că este diferit acum, față de începuturile Banometru?

Cred că putem vorbi de o nouă dimensiune. Dacă la început, discutam foarte mult în ședințele de coaching despre probleme punctuale, credite, diverse datorii, acum există un interes mai mare pentru a construi ceva pe termen lung. Oamenii sunt mult mai deschiși către planificare. Participă la Provocările noastre online pentru că vor să învețe să economisească, să-și planifice veniturile pe termen lung, să diversifice veniturile. Pentru mine asta înseamnă ca mai mulți își asumă propria viață financiară, că au înțeles că nu se pot baza doar pe stat și că stă in puterea lor să se organizeze, să viseze, să construiască, că pot sa ia decizii în ceea ce privește viața lor, fără a astepta aprobarea fratelui mai mare.

Un alt lucru pe care îl știm din rapoartele noastre anuale este că 56% dintre cei care interacționeză cu Banometru devin, ulterior, "consilieri financiari" pentru alte persoane din viața lor. Discută despre bani cu prietenii, familia, colegii. Asta înseamnă că există o deschidere mult mai mare, la nivel de societate, către educația financiară și către discuțiile despre bani, lucru care nu se întâmpla acum zece ani.

2. Cum influențează nevoia de educație financiară contextul economic actual (inflație, incertitudine, anxietăți financiare crescute). Ai observat schimbări în tipul de întrebări sau preocupări cu care vin oamenii către Banometru?

Anxietatea financiară a fost parte din realitatea financiară a anului 2025 și va continua să fie și în 2026. Si e normal, dacă ne gandim la vestile majore pe care le-am tot primit: semne de criză economică la nivel european, traduse deja prin concedieri la noi, majorari de taxe care au afectat atât angajații, cât și antreprenorii, majorări de prețuri, schimbari în legislatia referitoare la Pilonul II și III de pensii, cresterea taxelor locale, instabilitate politică și altele.

Ce știm din experiențele concrete ale membrilor comunității noastre este că cei care au un buget lunar sau anual gestionează mult mai bine vestea despre scumpiri și experimentează mai puțin stres. Pot calcula și descoperi în ce fel fiecare măsură anunțată de guvern sau schimbare din mediul de afaceri îi va afecta. De exemplu, una e să auzi ca îți vor fi majorate taxele pe proprietate cu 75% si alta e să vezi că asta va reprezenta o cheltuiala de 100-200 lei în plus într-un an și să incepi să cauți soluții pentru a obține acești bani. Am lansat în 2025 prima ediție a "Provocării fără griji la pensie" și am avut 6700 de persoane înscrise, interesul a fost foarte mare! Cred că s-a întâmplat așa și pentru că românii au realizat, poate acum mai mult ca oricând, că nu mai pot conta exclusiv pe sistemul public și caută soluții concrete pentru a se ajuta singuri și a fi mai independenți.

3. În 2025, Banometru a lansat pagina de fundraising. Cum vedeți rolul comunității în susținerea educației financiare?

Pagina de donații a venit ca o extensie a dorinței noastre de a ajunge la mai mulți români decât putem atinge în prezent și de a păstra educația financiară gratuită. Știm că dimensiunea nevoii depășește ce putem acoperi noi doar prin parteneriate corporative, oricât de valoroase sunt acestea. În plus, vrem să încurajăm o abordare conștientă a donațiilor, de aceea noi încurajăm românii șă facă donații recurente, nu gesturi impulsive, și șă include donația în bugetul lunar, pentru a vedea daca suma este sustenabilă sau nu. Atunci când susții constant o cauză ce are sens pentru tine, începi să te percepi diferit, pentru că realizezi că ai suficiente resurse pentru a oferi și altora, iar acest obicei influențează inclusiv relația ta cu bani.

4. Ce înseamnă pentru Banometru puterea comunității și cum încurajați dezvoltarea comunității voastre?

În ultimii ani am reușit să extindem impactul programului nostru, inclusiv datorită digitalizării. În pandemie am dezvoltat Provocările online, unde lucrăm în grupuri mari, dar am observat că, deși digitalul ne ajută să ajungem la mulți oameni, uneori ne lipsește conexiunea profundă, pe care o aduc întâlnirile offline. De aceea, unul dintre cele mai importante obiective pentru anul 2026 este să dezvoltăm o rețea națională de ambasadori și comunități locale și să ne vedem mai des și offline. Vrem să creăm nuclee locale de oameni pasionați de educație financiară, care să poată organiza întâlniri, să faciliteze discuții și să susțină schimbarea în orașele din care provin. Am început deja să lucrăm la aceasta direcție și suntem fericiți să descoperim prin toată țară persoane dornice să construiască alături de noi.

4. În apropierea noului an, multe persoane se gândesc deja la obiectivele financiare pentru 2026, indiferent că vorbim de datorii, economii sau investiții. Din experiența ta, care sunt primii 3 pași concreți pe care cineva ar trebui să-i facă în ianuarie, ca să nu abandoneze obiectivele după o lună?

Primul pas ar fi să definească schimbarea pe care ar dori să o facă, apoi să gândească un plan de acțiune. Vestea buna e că nu trebuie să facă asta singuri. Le recomand să se înscrie la Provocarea noastră gratuită, ce începe în ianuarie, "Maratonul pentru sănătate financiară - Provocarea Rezoluțiilor", unde abordăm inclusiv acest subiect: identificăm sabotorii care nu ne permit să ne ținem de obiective. Această Provocare durează 30 de zile, include webinarii, teme practice și un grup dedicat de lucru, totul online. Din experiența noastră, cei care parcurg singuri un proces de schimbare financiară abandonează mult mai repede decât cei care au sprijin, așa că îi invit să se alăture acestei comunități. Participanții de la ediția anterioară au plătit datorii anticipat, au început să economisească regulat și și-au schimbat mentalitatea. Pentru mulți a fost prima dată când au pus pe hârtie un buget anual sau au avut un dialog sincer în familie despre bani, toate aceste lucruri aducându-le multă claritate.

Al doilea pas ar fi sa exploreze site-ul nostru, banometru.ro, unde se găsesc foarte multe resurse gratuite, așa că le propun să profite de tot ce oferim acolo.

Al treilea pas ar fi să programeze o sesiune de coaching financiar unu la unu, ca să poată discuta mai aplicat cu un coach financiar. Sesiunile noastre sunt dedicate celor care vor să își facă un buget, un plan de plată a datoriilor sau să învețe obiceiul de a economisi. Nu se adresează celor care au facut deja acesti pași și au ajuns în zona de investiții.

6. Dacă ar fi să transmiți un singur sfat financiar pe care orice român ar trebui să-l aplice în 2026, indiferent de venit sau situație, care ar fi acela?

E criză, comportă-te ca atare. Fă-ți un plan financiar, chiar și unul simplu, pentru următorul an. Planificarea, ajustarea unor obiceiuri și prudența aduc un sentiment de siguranță, care te ajută să navighezi mult mai ușor orice perioadă. Pe site-ul nostru găsești inclusiv modele de buget, foarte ușor de urmărit, care te vor ajuta să faci primul pas spre un an mai bun din punct de vedere financiar.