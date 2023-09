Șeful Salvamarilor, despre tânăra găsită moartă la Mamaia Nord: „Este ceva cu care nu ne-am mai confruntat”

Tânără cu vârsta de aproximativ 25 de ani a fost găsită moartă joi pe o plajă din Mamaia Nord în zona Diplomatic.

O tânără a fost găsită joi dimineață pe o plajă din Mamaia Nord, fără suflare, de câțiva turiști aflați la plimbare.

Șeful salvamarilor din Mamaia Nord, Gabriel Culea, spune că în zonă steagul roșu era arborat de 3 zile. Acesta a precizat că marea este foarte agitată, este foarte greu să intri la îmbăiere

„Este ceva cu care nu ne-am mai confruntat până acum. A fost găsită la mal, o persoană care nu era echipată de îmbăiere, noi avem steagul roșu de 3 zile arborat. Nu am găsit nici haine pe plajă, nu avem prea multe detalii. Este posibil să fie de azi-noapte. De dimineață băieții nu au văzut absolut nimic. Nu a strigat nimeni după ajutor, este puțin dubios. Se face o cercetare la fața locului. Nu a venit nimeni la noi să ne spună ceva, sau să ne semnaleze dispariția. Nu am găsit haine pe plajă, omul când vine la mare își pune o haină pe plajă, un prosop, are ceva la el. Sunt șanse mari să se fi întâmplat peste noapte sau la primele ore ale dimineții. Colegii noștri au fost anunțați de o doamnă care a văzut trupul care plutea. Este pentru prima dată când avem un caz de acest fel”, a declarat Culea pentru replicaonline.ro.

Șeful salvamarilor a mai spus că este posibil să fie adusă de curenți din altă parte și se caută indicii în acest sens.