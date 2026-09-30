Restricții de circulație pe A2, la Podul Cernavodă. Se va circula pe o singură bandă până pe 11 octombrie

Șoferii care circulă pe Autostrada A2, pe sensul Constanța – București, trebuie să țină cont de noi restricții de trafic instituite la Podul Cernavodă.

Restricții de circulație pe A2, la Podul Cernavodă. Foto: Facebook

Măsurile sunt valabile în perioada 30 septembrie – 11 octombrie 2026 și sunt necesare pentru executarea unor lucrări de remediere a rosturilor de dilatație ale podului.

Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Constanța, restricțiile se aplică pe sectorul cuprins între kilometrii 159+600 și 157+800, pe calea aferentă sensului Constanța – București.

Pe durata lucrărilor, circulația se va desfășura pe o singură bandă, iar viteza maximă admisă va fi de 60 km/h.

„Conducătorii auto sunt rugați să respecte restricțiile de circulație instituite și semnalizarea rutieră temporară”, au transmis reprezentanții DRDP Constanța.

Autoritățile le recomandă șoferilor să circule cu atenție în zona lucrărilor și să respecte indicațiile semnalizării temporare.

Restricțiile vor fi menținute până la 11 octombrie, când este prevăzută finalizarea intervențiilor.