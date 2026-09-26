 Restricții de circulație și trasee STB modificate în București, în weekend. Ce linii sunt afectate de Crosul Arenelor și Străzi Deschise | adevarul.ro
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Restricții de circulație și trasee STB modificate în București, în weekend. Ce linii sunt afectate de Crosul Arenelor și Străzi Deschise

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Bucureștenii care circulă cu mijloacele de transport în comun trebuie să țină cont de mai multe modificări de trasee în acest weekend. Desfășurarea „Crosului Arenelor”, dar și evenimentul „Străzi Deschise - București, Promenadă Urbană” vor impune restricții de circulație pe mai multe artere din Capitală.

Harta cu restricțiile de circulație
Mai multe restricții de circulație sunt luate în weekend în București Foto: Facebook

Societatea de Transport București (STB) a anunțat că mai multe linii de tramvai, troleibuz și autobuz vor circula pe trasee modificate, iar unele vehicule vor staționa temporar, în funcție de restricțiile instituite și de desfășurarea evenimentelor.

STB modifică traseele mai multor linii pentru „Crosul Arenelor”

Duminică, 27 septembrie, Bucureștiul găzduiește „Crosul Arenelor”, iar desfășurarea competiției sportive va duce la restricționarea circulației pe mai multe artere din Capitală.

Potrivit STB, modificările încep încă de sâmbătă, 26 septembrie, de la ora 15:00. Linia de autobuz 282 va circula pe un traseu modificat pentru amenajarea zonei de start.

Duminică, 27 septembrie, vor fi afectate mai multe linii de transport public.

Liniile de tramvai vizate sunt 1 și 10, în timp ce la transportul electric vor fi afectate liniile de troleibuz 61, 66, 69, 73, 85, 86, 90 și 97.

În cazul autobuzelor, modificările vizează liniile 100, 104, 116, 117, 122, 123, 137, 168, 203, 205, 226, 282, 311, 312, 323, 331, 335, 368, 381 și 385.

STB precizează că modificările și staționările temporare vor fi aplicate în funcție de restricțiile de circulație și de deplasarea participanților la cursă.

Și linia turistică Bucharest City Tour va circula pe un traseu scurtat. Autobuzele vor circula între terminalul „Piața Presei” și rondul Piața Universității, în ambele sensuri.

„Străzi Deschise”, restricții pe Calea Victoriei

În același weekend, pe Calea Victoriei se desfășoară o nouă ediție a evenimentului „Străzi Deschise - București, Promenadă Urbană”, organizat de Primăria Municipiului București și ARCUB - Centrul Cultural al Municipiului București.

Potrivit Brigăzii Rutiere, restricțiile sunt programate sâmbătă, 26 septembrie, între orele 09:00 și 23:00, și duminică, 27 septembrie, între orele 10:00 și 23:00.

Circulația va fi restricționată pe Calea Victoriei, pe segmentul cuprins între Bulevardul Dacia și Splaiul Independenței. Restricțiile îi vizează atât pe conducătorii autovehiculelor, cât și pe bicicliști și utilizatorii de trotinete.

În zona închisă traficului vor avea loc mai multe activități pentru public, printre care mini-concerte stradale, spectacole de teatru și dans, ateliere pentru copii, momente cu statui vivante și studiouri foto.

„Străzi deschise, Bucureşti – Promenadă urbană” - Arcul de Triumf, deschis publicului la sfârşitul acestei săptămâni. Programul evenimentelor

Unde se poate traversa Calea Victoriei

Chiar dacă traficul va fi restricționat pe tronsonul destinat evenimentului, traversarea Căii Victoriei va fi permisă la anumite intersecții.

Potrivit Brigăzii Rutiere, șoferii și ceilalți participanți la trafic vor putea traversa Calea Victoriei la intersecțiile cu:

  • Bulevardul Dacia;
  • Strada C.A. Rosetti;
  • Strada Știrbei Vodă;
  • Strada Ion Câmpineanu;
  • Bulevardul Regina Elisabeta.

Perimetrele în care traficul este restricționat vor fi împrejmuite corespunzător. În zonele de traversare, pietonii vor fi direcționați către trotuare și trecerile pentru pietoni.

Riveranii vor putea ajunge la domicilii, precum și la unitățile economice din zonă, în condițiile stabilite prin indicatoarele amplasate temporar și sub supravegherea autorităților.

Ce rute alternative recomandă autoritățile

Pentru șoferii care trebuie să traverseze zona afectată de restricții, Brigada Rutieră indică două rute alternative.

Prima rută este:

Piața Victoriei - Bulevardul Lascăr Catargiu - Piața Romană - Bulevardul Gheorghe Magheru - Bulevardul Nicolae Bălcescu - Piața Universității - Bulevardul I.C. Brătianu - Piața Unirii - Splaiul Independenței.

O a doua variantă este:

Piața Victoriei - Strada Buzești - Strada Berzei.

Șoferii sunt sfătuiți să țină cont de restricțiile temporare și să își planifice din timp deplasarea prin centrul Capitalei.

Cum pot afla bucureștenii în timp real modificările STB

STB le recomandă călătorilor să verifice informațiile actualizate privind programul de circulație și eventualele modificări de trasee.

Informațiile pot fi consultate prin intermediul aplicației Info TB, al site-ului oficial STB și al paginilor oficiale ale societății de pe Facebook, Instagram și X.

Modificările de traseu și eventualele staționări temporare pot varia în funcție de restricțiile instituite de autorități și de desfășurarea celor două evenimente programate în Capitală.

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