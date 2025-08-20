Profesorul cu chip de monstru: a violat și lovit în mod repetat o fată de 14 ani, în apartamente din Capitală și din Teleorman

Un bărbat de 45 de ani, profesor de religie, a fost reţinut de procurori după ce a avut în mod repetat raporturi sexuale cu o fată de 14 ani, atât în imobile din Capitală, cât şi din judeţul Teleorman. Procurorii au cerut arestarea preventivă a acestuia, pentru viol şi lovire şi alte violenţe.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, procurorii au pus în mişcare acţiunea penală împotriva unui bărbat în vârstă de 45 de ani, pentru viol asupra unui minor, în formă continuată, şi lovire sau alte violenţe.

„În perioada ianuarie-mai 2025, inculpatul a întreţinut în mod repetat raporturi sexuale cu o minoră în vârstă de 14 ani, în imobile situate în Bucureşti şi pe raza judeţului Teleorman. În cursul aceleiaşi perioade, acesta a exercitat asupra persoanei vătămate acte de violenţă fizică, în două rânduri. Inculpatul a comis infracţiunea de viol în condiţiile în care, din cauza vârstei, persoana vătămată nu putea să exprime un consimţământ valabil, dar şi profitând de poziţia sa de autoritate asupra minorei, în calitate de profesor de religie”, au arătat procurorii, potrivit News.ro.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, iar miercuri a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi cu propunere de arestare preventivă a acestuia, pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de către procurorii specializaţi în cauzele de abuzuri sexuale împotriva minorilor din cadrul Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul Agresiuni Sexuale.