Un incendiu de amploare a izbucnit joi dimineață în Portul Agigea, existând pericol de explozie. Capul tractor al unui camion a fost cuprins de flăcări într-o parcare din apropierea clădirii Romtrans, iar incendiul s-a extins și la un al doilea TIR.

Flăcările s-au extins Foto: captură FB radio Constanța

Pompierii din cadrul ISU Constanța au intervenit joi pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un camion aflat într-o parcare din Portul Agigea, relatează FocusPress.

Potrivit informațiilor de la fața locului, focul s-a manifestat violent la capul tractor al unui TIR, în zona rezervoarelor cu motorină, existând un risc ridicat de explozie,

La intervenție au fost trimise inițial două autospeciale de stingere. Martorii au relatat că accesul echipajelor către focar a fost îngreunat de numărul mare de camioane parcate în zonă, care au restricționat manevrele de intervenție.

Între timp, flăcările s-au extins și la un al doilea camion aflat în apropiere. Pentru limitarea propagării incendiului, ISU Constanța a suplimentat dispozitivul de intervenție cu încă o autospecială de stingere.

Pompierii au reușit să lichideze incendiul. Potrivit informațiilor furnizate de pompieri, capul tractor al primului camion a fost distrus în totalitate, iar două semiremorci au fost afectate în proporție de aproximativ 80%.

Amintim că, în vara acestui an, un incendiu a izbucnit în Portul Agigea, la un depozit de deșeuri și fier vechi. Din cauza degajărilor mari de fum, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert locuitorilor din comuna Agigea.