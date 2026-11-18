Un TIR a fost distrus de un incendiu izbucnit în cursul nopții pe autostrada A1, în județul Arad. Circulația rutieră este restricționată pe sensul de mers spre Nădlac, iar restricțiile ar putea fi menținute până miercuri, la ora 16:00.

Un TIR a fost distrus de un incendiu pe A1. Foto: Facebook/DRDP Timișoara

Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara, incendiul s-a produs la kilometrul 541 al autostrăzii A1, pe sensul de mers spre Nădlac. În urma incidentului, autotrenul a fost distrus de flăcări.

„În urma unui incendiu care a avut loc în cursul nopții la un autotren, pe A1 km 541 Arad, sens spre Nădlac, traficul se desfășoară doar pe banda a doua”, a transmis DRDP Timișoara pe Facebook.

Banda de urgență și o parte din prima bandă sunt restricționate pentru desfășurarea intervențiilor și a operațiunilor necesare. Potrivit estimărilor autorităților, circulația ar urma să fie reluată în condiții normale în jurul orei 16:00.