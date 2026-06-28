Video Incendiu în Portul Agigea la un depozit de deșeuri și fier vechi. Autoritățile au emis mesaj RO-Alert

Un incendiu a izbucnit duminică dimineață, 28 iunie, în Portul Agigea, la un depozit de deșeuri și fier vechi. Din cauza degajărilor mari de fum, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert locuitorilor din comuna Agigea.

Ziua de Constanța scrie că, din cauza degajărilor importante de fum, la ora 06:55, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert pentru populația din localitatea Agigea.

Potrivit reprezentanților ISU Constanța, incendiul nu prezintă, în acest moment, pericol de propagare, nu sunt înregistrate victime și nu se impune evacuarea populației.

La fața locului intervin pompierii militari din cadrul ISU Constanța cu patru autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoplatformă și un echipaj SMURD de tip B. De asemenea, un operator privat participă la intervenție cu o autospecială de stingere.

Un astfel de incendiu a izbucnit și anul trecut, pe 31 mai. Potrivit ISU Constanța, ard aproximativ opt tone de deșeuri de fier vechi, incendiul izbucnind în Portul Constanța Sud-Agigea, Poarta 10 Bis, MALL 1.