Video Un TIR care transporta nitrocalcar a luat foc pe Autostrada A2. Circulația pe sensul spre București, blocată

Un TIR a luat foc pe Autostrada A2, joi dimineață, în dreptul stației de taxare de la Feteşti, blocând circulația pe sensul de mers spre București.

UPDATE Traficul rutier, deviat

„Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul este oprit Autostrada A2 București-Constanța, pe sensul spre Capitală, kilometrul 145, în apropierea Stației de taxare Fetești, județul Ialomița, după ce a izbucnit un incendiu la nivelul unui ansamblu rutier ce transporta nitrocalcar, aflat în deplasare. Nu au fost înregistrate victime. Circulația rutieră este blocată pe sensul de mers spre București”, precizează Poliția Română.

Potrivit Centrului Infotrafic, circulația este deviată pe la nodul rutier de la Cernavodă, „făcând legătura cu DJ 223 spre Hârșova”.

Se estimează reluarea circulației rutiere în condiții normale după ora 11:00.

Știrea inițială

Mastodontul a fost cuprins aproape în totalitate de flăcări. Sunt degajări mari de fum.

Știre în curs de actualizare.

Amintim că, în octombrie, un autotren care transporta apă și sucuri a ars în întregime, pe tronsonul Turda-Gilău al autostrăzii A3, în județul Cluj. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.