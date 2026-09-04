Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) - Serviciul Teritorial Constanța au efectuat percheziții în dimineața zilei de vineri, 4 septembrie 2026, la sediul Facultății de Medicină.

Facultatea de Medicină Ovidius din Constanța Foto: Facebook

Potrivit unor surse judiciare, citate de Ziua de Constanța, ancheta vizează un dosar amplu de corupție privind fraudarea examenelor universitare.

Cu această ocazie, au fost puse în executare 26 de mandate de percheziție la sediul Facultății de Medicină, precum și la domiciliile unor persoane fizice și sediile unor persoane juridice.

Acuzațiile ar fi de dare și luare de mită, profesorii fiind suspectați că ar fi luat bani de la studenți să-i promoveze examenele.

„Facem mențiunea, fără a indica o cauzalitate directă, că în iulie a avut loc sesiunea de vară a admitere la Facultatea de Medicină, iar coincidența zilei este că astăzi avea loc proba de admitere din sesiunea de toamnă pentru specializarea Balneofiziokinetoterapie”, potrivit Ziua de Constanța.

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