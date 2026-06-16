Percheziții DNA în mai multe județe într-un dosar de evaziune fiscală din domeniul livrărilor la domiciliu

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) efectuează, marți, zeci de percheziții într-un dosar care vizează suspiciuni de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de curierat pentru livrările realizate prin platforme online.

Procurorii Serviciului Teritorial Timișoara efectuează cercetări într-o cauză penală care vizează presupuse infracțiuni de evaziune fiscală, ce ar fi fost comise în perioada 2023 – prezent. Ancheta îi are în vedere pe reprezentanții mai multor societăți comerciale, a transmis DNA printr-un comunicat.

Potrivit informațiilor din dosar, suspiciunile sunt legate de activitatea de prestări servicii în domeniul curieratului, mai exact de livrarea comenzilor realizate prin intermediul platformelor online.

Prejudiciul adus statului este estimat, la acest moment, la peste 50 de milioane de lei, au mai transmis procurorii anticorupție.

Astfel, în cursul zilei de marți, 16 iunie, au loc 48 de percheziții domiciliare în județele Timiș, Constanța, Bacău, Iași, Argeș, Caraș-Severin și Hunedoara, precum și în municipiul București. Descinderile au loc atât la domiciliile unor persoane fizice, cât și la sediile sau punctele de lucru ale unor firme.

Perchezițiile sunt efectuate în baza autorizațiilor emise de instanța competentă.

DNA a precizat că va oferi informații suplimentare în funcție de evoluția actelor procedurale din dosar.