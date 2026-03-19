DNA a descins la firmele de ride-sharing din Capitală, într-un dosar de evaziune de 61 de milioane de lei

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție efectuează, joi, mai multe percheziții la sediile unor firme de ride-sharing din București și la domiciliile unor persoane fizice, într-un dosar ce vizează suspiciuni de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la aproximativ 61 de milioane de lei.

Potrivit unui comunicat transmis de DNA, se efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada ianuarie 2019 – august 2025, a unor infracțiuni de evaziune fiscală, de către mai multe societăți comerciale și reprezentanți ai acestora, în legătură cu activitatea de transport alternativ de persoane, prejudiciul adus statului fiind estimat, la acest moment, la aproximativ 61 milioane de lei.

„În cursul zilei de 19 martie 2026, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 5 locații situate pe raza municipiului București și județului Ilfov, la domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale”, au transmis procurorii anticorupție.

Anchetatorii precizează că, raportat la actele procedurale aflate în derulare, detalii suplimentare vor putea fi oferite ulterior, atunci când circumstanțele vor permite acest lucru.

Cercetările sunt în desfășurare, iar audierile ar putea avea loc după finalizarea perchezițiilor.