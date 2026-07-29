 Percheziții DNA la Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc. Taxe nedeclarate și nereguli grave în industrie | adevarul.ro
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Percheziții DNA la Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc. Taxe nedeclarate și nereguli grave în industrie

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Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) efectuează, miercuri dimineață, percheziții la sediul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN).  Acțiunea ar avea legătură cu un raport al Curții de Conturi, care a identificat nereguli grave în activitatea instituției și diferențe de taxe de autorizare de sute de milioane de lei.

Percheziții DNA la Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc. FOTO: Arhivă
Percheziții DNA la Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc. FOTO: Arhivă

Procurorii DNA au descins în această dimineață la sediul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), într-un dosar care, potrivit surselor G4Media, are la bază o sesizare formulată de Curtea de Conturi în urma controalelor desfășurate la instituție.

Raportul de audit a scos la iveală numeroase deficiențe în activitatea ONJN și a solicitat recuperarea a peste 78 de milioane de lei, reprezentând diferențe de taxe de autorizare nedeclarate pentru anii 2022-2023.

În același document, Curtea de Conturi arată că ONJN nu a stabilit o diferență de taxă de autorizare estimată la 116.019.510 lei, aferentă operatorilor de jocuri de noroc de tip slot-machine, sumă care nu a fost declarată și nici achitată după intrarea în vigoare a OUG nr. 82/2023.

Raportul mai relevă că, deși avea obligația legală de a monitoriza operatorii de jocuri de noroc online, ONJN nu a efectuat nicio verificare asupra conformității activității acestora în perioada 2014-2023 și nu a analizat datele existente pe serverele operatorilor.

Neregulile identificate de Curtea de Conturi

Auditorii au constatat o serie de deficiențe majore în activitatea instituției, printre care:

  • licențierea operatorilor fără asigurarea terminalelor de acces securizat la serverele în oglindă, deși această condiție este obligatorie prin lege;
  • lipsa accesului efectiv la bazele de date ale operatorilor. În timpul auditului, informațiile au putut fi verificate doar în cazul a 9 dintre cei 37 de operatori;
  • parole și chei de acces expirate, inactive sau inexistente;
  • neanalizarea rapoartelor lunare pe care operatorii erau obligați să le transmită;
  • rapoarte incomplete și fără semnături electronice, ceea ce ridică semne de întrebare privind integritatea datelor;
  • acceptarea declarațiilor fiscale depuse de operatori fără verificări sau corelări cu informațiile din sistemele informatice.

Curtea de Conturi avertizează, de asemenea, asupra riscului ca operatorii să fi modificat nivelul RTP (Return to Player), indicator care influențează taxele datorate statului. Potrivit estimărilor auditorilor, impactul financiar ar putea ajunge la 1,8 miliarde de lei în 2023 și 2,1 miliarde de lei în 2024.

Raportul mai semnalează existența unor tranzacții suspecte, inclusiv cazuri în care unii jucători au înregistrat câștiguri de peste 15.000 de euro, de până la 58 de ori într-o singură zi, fără ca ONJN să investigheze aceste situații.

Totodată, auditorii au constatat că operatorii online nu au fost incluși în planurile anuale de control până în 2024, că instituția nu s-a asigurat de păstrarea datelor timp de șase ani și că a existat o colaborare deficitară între direcțiile de monitorizare și control.

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