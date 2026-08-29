Un obiect suspect, care ar putea proveni de la o dronă, a fost descoperit sâmbătă, 28 august, pe o plajă din Eforie Nord, județul Constanța.

UPDATE Obiectul a fost scos din mare de un turist. Apelul făcut de autorități

Apar noi informații în cazul obiectului suspect descoperit pe o plajă din Eforie Nord.

Fragmentul, ce pare a fi de dronă a fost scos din mare de un turist, care l-a dus ulterior în apropierea unui post de salvamar, potrivit Digi24.

La fața locului au intervenit polițiști și jandarmi, care au preluat obiectul pentru verificări.



Obiectul, cu o lungime de aproximativ 60 de centimetri, urmează să fie analizat de specialiști pentru a se stabili proveniența acestuia.

Primele informații arată că fragmentul nu conținea materiale explozive, însă ancheta este în desfășurare.

Autoritățile le recomandă turiștilor să nu manipuleze obiecte necunoscute descoperite în mare sau pe plajă și să anunțe imediat serviciile de urgență, întrucât acestea pot reprezenta un pericol.

Știrea inițială

În urma sesizării, la fața locului au intervenit echipaje de poliție și jandarmerie, care au delimitat și verificat zona în care a fost găsit obiectul, relatează Ziua de Constanța.

Descoperirea a panicat o parte a turiștilor aflați în zonă, mai ales în contextul incidentelor recente legate de drone semnalate în apropierea granițelor României.

Autoritățile sunt la fața locului Foto: Captură YouTube Ziua de Constanța

Deocamdată, autoritățile nu au confirmat natura obiectului și urmează să stabilească dacă acesta aparține într-adevăr unei drone.

Verificările sunt în desfășurare, iar circumstanțele în care fragmentul a ajuns pe plajă nu sunt cunoscute în acest moment.

Miercuri, o drona cu încărcătură explozivă descoperită pe plaja din stațiunea Olimp, a fost detonată controlat de geniști. Înainte de sosirea autorităților, însă, două turiste au intrat în apă, au luat aparatul și l-au mutat câțiva metri, până în apropierea șezlongurilor.