Alertă pe litoral! Plajă din Saturn, evacuată după descoperirea unor fragmente de dronă

Autoritățile au evacuat vineri după-amiază o porțiune a plajei din stațiunea Saturn, după ce fragmente provenite de la o dronă au fost descoperite în apropierea turiștilor.

Imediat după alertă, zona a fost securizată, iar accesul publicului a fost restricționat pentru a permite desfășurarea verificărilor, potrivit Antena 3.

Polițiștii și celelalte structuri implicate au demarat cercetări pentru a stabili proveniența resturilor găsite pe plajă.

Autoritățile desfășoară și o operațiune de recuperare din apele Mării Negre a altor fragmente din aparatul de zbor fără pilot. Deocamdată, nu este cunoscută originea acestora, existând suspiciunea că bucățile au fost aduse la mal de curenți și de valurile mării.

Accesul turiștilor pe plajă rămâne restricționat până la finalizarea verificărilor și a operațiunilor de recuperare a fragmentelor din mare. Ancheta este în desfășurare.

Alertă a fost vineri și la Costinești, după ce un obiect suspect a fost găsit pe plajă.

Tot vineri, o dronă a căzut în nord-vestul județului Tulcea

Amintim că o dronă a căzut vineri, 14 august, în nord-vestul județului Tulcea, resturile acesteia fiind identificate de MApN într-o zonă din apropierea localității Greci, în Munții Măcinului.

„O echipă specializată a Ministerului Apărării Naționale se deplasează la fața locului, cu un elicopter IAR-330 Puma SOCAT al Forțelor Aeriene Române, pentru evaluarea resturilor și neutralizarea acestora, dacă situația o impune.

La acțiunile de căutare și identificare au participat o echipă a Ministerului Apărării Naționale, pompieri militari, echipaje ale Poliției de Frontieră și personal al ocolului silvic. În zona în care au fost identificate resturile au fost constatate urme de combustie pe o suprafață limitată", a transmis MApN, joi după-amiază”, a transmis MAPN.

Amintim că joi, 13 august, un incident similar celui din Saturn a avut loc la Costinești, unde o dronă aflată în derivă a fost observată în apropierea țărmului, determinând evacuarea temporară a unei zone de plajă.

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