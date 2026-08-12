Denis-Laurean Popescu a bătut recordul național la 100 m fluture

Denis-Laurean Popescu s-a calificat în semifinalele probei de 100 m fluture la Campionatul European de nataţie seniori, la Paris. Dinamovistul a stabilit, totodată, un record naţional. În această seară, la 19.52, David Popovici va lupta pentru titlul continental la 100 m liber. Finala va fi transmisă de TVR Sport.

Popescu a fost cronometrat cu al şaptelea timp din serii, 51,44 secunde. În semifinalele aceleiași probe s-a calificat şi Vlad-Ştefan Mihalache, cu al 18-lea timp (52,07). Precedentul record îi aparținea lui Daniel Cristian Martin, din 16 iunie 2019, fiind de 52,35 secunde. Semifinala probei este programată în această seară, de la ora 20.33.

Înaintea acesteia, tot în această seară, de la 19.52, David Popovici va lupta pentru a treia medalie continentală consecutivă la 100 m liber. Dinamovistul s-a calificat în finală, fiind cronometrat în 46,72, ceea ce reprezintă un record al competiţiei. Precedentul îi aparţinea tot lui: 46,86 secunde.

Popovici va înota pe culoarul 4, alături de rusul Egor Kornev (culoarul 3) şi de spaniolul Luca Hoek le Guenedal (culoarul 5). Vor mai evolua în finală Kristof Milak (Ungaria), Carlos D'Ambrosio (Italia), Nandor Nemeth (Ungaria), Tomas Navikonis (Lituania) şi Jere Hribar (Croaţia).

David Popovici a cucerit două titluri europene consecutive la 100 m liber, la Roma, în 2022, şi la Belgrad, în 2024.

La 200 m bras, Matei State şi Darius Coman nu au reuşit să se califice în semifinale. Primul a ocupat locul 21 în serii, în 2:12,04, iar celălalt s-a clasat pe 25, în 2:12,61.

România participă cu 11 sportivi la Europenele de înot: David Popovici (100 m și 200 m liber), Eric Andrieș (100 m, 200 m și 400 m liber), Robert Badea (200 m fluture, 200 m și 400 m mixt), Darius Coman (100 m și 200 m bras, 200 m mixt), Alexandru Constantinescu (50 m, 100 m și 200 m spate), Patrick Sebastian Dinu (50 m și 100 m liber), Tudor Andrei Iordache (50 m, 100 m și 200 m spate), Vlad Mihalache (50 m și 100 m fluture), Denis Popescu (50 m și 100 m spate, 50 m și 100 m fluture), Andrei Proca (800 m și 1.500 m liber), Matei-Cristian State (200 m bras, 200 m și 400 m mixt).