Femeie înșelată cu o sumă mare de bani prin metoda „Accidentul”. Escrocul a fost arestat

Un bărbat a fost arestat preventiv, după ce a înşelat cu 38.000 de lei o persoană din Bucureşti, folosind metoda ”Accidentul”. Inculpatul a mers la domiciliul victimei şi a ridicat banii, după ce aceasta a fost convinsă să remită suma de 38.000 de lei lei de către o persoană care a pretins că este avocat şi îl reprezintă pe nepotul victimei.

Faptele de care este acuzat bărbatul s-au petrecut în cursul lunii iunie a acestui an, suspectul fiind identificat şi arestat preventiv recent, potrivit News.

”La data de 17.06.2025, în jurul orei 17.00, persoana vătămată O.C. a fost indusă în eroare, fiind apelată telefonic de către o persoană de sex bărbătesc rămasă neidentificată până la acest moment, care, sub pretextul că este avocat şi îl reprezintă pe nepotul său care a provocat un accident rutier, i-a solicitat persoanei vătămate să remită suma de 50.000 lei pentru acordarea de îngrijiri medicale victimei. La aceeaşi dată, după aproximativ o oră, inculpatul N.P., la indicaţiile autorului, s-a prezentat la domiciliul persoanei vătămate şi a preluat de la aceasta suma de aproximativ 38.000 lei”, informează, luni, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, care instrumentează acest dosar.

Săptămâna trecută, suspectul a fost prezentat instanţei de judecată cu propunere de arestare preventivă, sub acuzaţia de înşelăciune, Judecătoria Sectorului 2 admiţând propunerea procurorilor.

”Pentru a nu fi victima unei infracţiuni de înşelăciune prin acest mod de operare, recomandăm persoanelor care primesc apeluri de la numere de telefon necunoscute să contacteze imediat rudele despre care se presupune că au fost implicate într-un accident pentru a verifica veridicitatea informaţiilor”, recomandă anchetatorii.